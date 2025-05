Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: een zombievulkaan, een zeeleeuw met ritmegevoel en een nieuwe Europese satelliet.

Onderzoekers ontdekken waarom deze ‘zombievulkaan’ in Bolivia maar niet doodgaat

De hoogste top van de Uturuncu is 6008 meter hoog. Beeld: robybenzi/iStock/Getty Images.

Hoog in het Andesgebergte, in het zuidwesten van Bolivia, ligt de Uturuncu. Deze vulkaan heeft twee toppen; een van 5930 meter hoog en een van 6008 meter hoog. De Uturuncu wordt soms een ‘zombievulkaan’ genoemd, want hoewel hij al zeker 250.000 jaar niet is uitgebarsten, vertoont hij nog steeds tekenen van leven. Opvallend, want veel vulkanen die enkele tienduizenden jaren niet zijn uitgebarsten, zijn dood.

Rond de Uturuncu zijn regelmatig kleine aardbevingen te voelen en soms stijgen er gassen op uit de vulkaan. Bovendien vervormt de bodem langzaam in een soort sombrero-vorm. In het centrum van de vulkaan beweegt de grond namelijk 1 centimeter per jaar omhoog, terwijl de omliggende gebieden juist dalen. Dit zijn allemaal signalen dat de Uturuncu nog steeds in leven is.

Een internationale groep aardwetenschappers heeft nu achterhaald waar die activiteit vandaan komt en of de vulkaan binnenkort gaat uitbarsten.

Zeeleeuw Ronan heeft meer gevoel voor ritme dan sommige mensen

Zeeleeuw Ronan en drie van de onderzoekers. Beeld: Colleen Reichmuth. NMFS 23554.

In 2013 werd de Californische zeeleeuw Ronan wereldberoemd. Wetenschappers hadden haar geleerd om met haar hoofd op de maat van muziek te bewegen. In een video was te zien hoe ze haar hoofd liet meedeinen op de maat van Boogie Wonderland, van Earth, Wind & Fire and The Emotions. Uit een nieuwe studie blijkt nu dat Ronan zelfs een beter ritmegevoel heeft dan sommige mensen.

Europese satelliet gelanceerd die tropische regenwouden ‘op de weegschaal’ gaat leggen

Beeld: ESA.

Dinsdag 29 april 2025 om 11.15 uur Nederlandse tijd lanceerde de Europese ruimtevaartorganisatie ESA een nieuwe satelliet in een baan om de aarde. De satelliet, genaamd Biomass, werd door de Europese Vega-C-raket gelanceerd vanaf de Europese lanceerbasis in Frans-Guyana en gaat tropische regenwouden ‘op de weegschaal leggen’.

