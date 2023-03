Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: wat zijn thermietbommen, het leven van Stephen Hawking, en de A-10 Warthog gaat met pensioen.

Deze week kwam editie 4/2023 van KIJK uit. Met verhalen over de mysterieuze veenlijken in Noord-Europa, de besmettelijkheid van zelfdoding, ruimtetelescopen op de achterkant van de maan, en nog veel meer. Tegelijkertijd kwam er ook een nieuw product in de schappen: KIJK Geschiedenis. Een fantastisch tijdschrift boordevol historische verhalen. Extra veel leesplezier deze week dus.

Stephen Hawking: welke geheimen van ons heelal legde hij bloot?

Stephen Hawking met acteur Jim Parsons, die natuurkundige Sheldon Cooper speelt in The Big Bang Theory. Hawking was meerdere keren te zien in de Amerikaanse comedyserie. Beeld: CBS Broadcasting Inc/Getty Images

Vandaag is het precies vijf jaar geleden dat Stephen Hawking op 76-jarige leeftijd overleed. Hoe groeide deze wereldberoemde natuurkundige op? Hoe ging hij met zijn ziekte om? En welke geheimen van ons heelal legde hij bloot?

Lees hier de gratis longread

Wat zijn de helse thermietbommen die Rusland gebruikt?

Thermiet brandt in een gietijzeren koekenpan. De vonken worden veroorzaakt door gesmolten ijzerdeeltjes. Beeld: Schuyler S, CC BY-SA 2.5

Zaterdag verschenen video’s op social media waarin vuurregens boven het Oekraïense mijndorp Vuldehar waren te zien. Ze waren veroorzaakt door Russische thermietbommen en veel landen zien de munitie als extreem wrede wapens. In september 2022 werd Rusland ook al beschuldigd van het gebruik hiervan. Maar wat zijn thermietbommen?

Lees het hier

De A-10 Warthog gaat met pensioen

Een Amerikaanse A-10 Warthog. Beeld: Master Sgt. William Greer, US Air Force

Na vele dienstjaren is het dan toch zover: de Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II, bijgenaamd het wrattenzwijn, gaat met pensioen. Dat kondigde de US Air Force stafchef CQ Brown vorige week aan tijdens de jaarlijkse Air Force Association bijeenkomst in Colorado. Dit jaar zal de USAF afscheid nemen van 21 A-10 gevechtsvliegtuigen. Volgens Brown zullen de resterende toestellen binnen vijf tot zes jaar volledig uit dienst zijn. De reden: de A-10’s zijn ver voorbij hun uiterste houdbaarheidsdatum en ze zouden moderne luchtafweer van nu simpelweg niet meer kunnen overleven.

Lees meer over het geliefde toestel