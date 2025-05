Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: een nieuwe dwergplaneet, een militaire vrachtraket en het dieet van megalodon.

Een negende planeet in ons zonnestelsel? Nieuwe dwergplaneet trekt die theorie in twijfel

Aan de rand van ons zonnestelsel, ver buiten de baan van Neptunus, zou volgens een beroemde theorie een mysterieuze negende planeet zijn rondjes om de zon maken. Hij zou ongeveer vijf keer de massa van de aarde hebben. Beeld: Caltech/R. Hurt.

Pluto krijgt er mogelijk een neefje bij. Wetenschappers hebben een nieuwe dwergplaneet-kandidaat ontdekt aan de rand van ons zonnestelsel. Hij heeft vooralsnog de pakkende naam 2017 OF201. Zijn bijzondere baan trekt het bestaan van de mysterieuze en hypothetische Planet Nine (ook wel Planet X genoemd) verder in twijfel.

Militaire vrachtraket moet binnen 90 minuten overal ter wereld kunnen landen

De eerste tests zullen onder andere worden gedaan met een Neutron-raket. Beeld: Rocket Lab USA.

Als je een grote hoeveelheid vracht wil vervoeren, kan dat per schip. Moet het wat sneller, dan stuur je een vliegtuig de lucht in. Maar wat als het nóg sneller moet? Die vraag stelde de US Air Force Research Laboratory (AFRL) zich. Het antwoord: met een vrachtraket.

Wat at de gigantische haai megalodon? ‘Hij was niet kieskeurig’

Illustratie van hoe megaldon eruitgezien kan hebben. Beeld: Alex Boersma/PNAS.

De grootste roofvis uit de geschiedenis was Otodus megalodon. Met een lengte van 24 meter was hij twintig tot drie miljoen jaar geleden de schrik van de zee. Hij had ook heel wat kilocalorieën nodig om te overleven: 100.000 per dag, volgens de schattingen. Onderzoekers van de Universiteit van Frankfurt probeerden het dieet van de megalodon te achterhalen.

