Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: de eetgewoontes van langnekdino’s, een militaire tractor, en de eerste beelden van de zuidpool van onze zon.

Langnekdino’s slikten zonder te kauwen hele stukken plant door

Beeld: Travis Tischler.

Tussen de 200 en 66 miljoen jaar geleden werden grote delen van het bos op aarde gesnoeid. Niet door mensen, natuurlijk, maar door langnekdinosauriërs, ofwel sauropoden. Maar dat sauropoden planteneters waren, is gek genoeg nooit officieel vastgesteld.

Nu wel, want wetenschappers van onder meer Curtin University in Australië hebben voor het eerst de maaginhoud van een langnekdino onderzocht en daar diverse plantenfossielen in gevonden. Maar ze ontdekte nog meer interessants.

Tractor schakelt van boerderij naar slagveld

Beeld: Voltrac.

Overdag rijdt hij over de akkers om ze te bezaaien, ’s nachts brengt hij wapens naar soldaten. De oprichters van de Spaanse start-up Voltrac zijn druk bezig met het ontwikkelen van een gelijknamige tractor die zowel in de landbouw als op het slagveld uitkomst zou kunnen bieden.

Dit zijn de eerste beelden van de zuidpool van onze zon

Beeld: ESA.

Elke foto die je van de zon hebt gezien, is geschoten ter hoogte van haar evenaar. Dat komt doordat de aarde, de andere planeten en alle zon-observerende ruimtevaartuigen in hetzelfde platte vlak rond de zon draaien, de zogenoemde ecliptica. Ze wijken daarin hooguit 7 graden af van de evenaar. Tenminste, tot voor kort. Het Solar Orbiter-ruimtevaartuig van de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA) heeft nu zijn baan gekanteld en schoot de eerste beelden van de zuidpool van de zon.

