Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: James Webb spot een exoplaneet, ’s werelds oudste rotsen, en de eerste beelden van het Vera Rubin-observatorium.

James Webb-ruimtetelescoop ontdekt zijn eerste exoplaneet

Beeld: A.-M. Lagrange e.a. 2025.

Hoewel de James Webb-ruimtetelscoop sinds de start van zijn missie in 2022 al tientallen exoplaneten heeft bestudeerd, had hij er nog nooit een zelf ontdekt. Daar is nu verandering in gekomen. Wetenschappers van de Franse onderzoeksorganisatie CNRS schrijven in Nature dat ze met de telescoop een mogelijk nieuwe exoplaneet hebben waargenomen.

Deze rotsen in Canada zijn waarschijnlijk de oudste ter wereld

De locatie van de mogelijk oudste rotsen ter wereld, op zo’n 30 kilometer van het Canadese dorpje Inukjuak. Beeld: University of Ottawa.

De buitenste laag van de aarde is continu in beweging. Op sommige plekken duikt die aardkorst de dieper gelegen aardmantel in en smelt, terwijl op andere plekken juist nieuwe korst wordt gevormd van mantelmateriaal. De aardkorst wordt dus de hele tijd gerecycled. Hierdoor is er bijna niks meer over van de allereerste korst die ruim 4 miljard jaar geleden is gevormd.

Alleen in Canada zijn rotsen gevonden waarvan wetenschappers vermoeden dat ze stammen uit de beginfase van de aarde – daarmee zouden het de oudste stenen op aarde zijn. Maar niet iedereen is het daarmee eens. Een nieuwe studie in Science levert nu overtuigender bewijs.

Dode NASA-satelliet produceerde onverwachts een krachtig radiosignaal

Illustratie van NASA’s Relay 1-satelliet, de voorganger van Relay 2. Beeld: NASA.

In 1964 lanceerde de NASA een experimentele communicatiesatelliet: Relay 2. Die heeft niet lang dienst gedaan, want een jaar later ging hij al met pensioen. En in 1967 vielen de laatste elektronische systemen uit en werd de satelliet voor dood verklaard.

Astronoom Clancy James en zijn collega’s van de Curtin University in Australië waren dan ook enorm verbaasd toen ze bijna 60 jaar later een korte, maar zeer krachtige uitbarsting van radiogolven detecteerden die afkomstig was van de locatie van Relay 2.

Op zoek naar donkere materie: de eerste beelden van de gigantische Vera C. Rubin-telescoop

Beeld: NSF-DOE Vera C Rubin observatory.

Tijdens een livestream heeft de Amerikaanse National Science Foundation gisteravond de eerste beelden van het gloednieuwe Vera C. Rubin-observatorium officieel onthuld. En die zijn, zoals verwacht, spectaculair. Het observatorium is namelijk enorm geavanceerd.

