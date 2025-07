Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: reptiel met ‘verenkam’, een ‘lasertank’ haalt drones neer, en Betelgeuze heeft een maatje.

Vreemde ‘verenkam’ bij oud reptiel werpt nieuw licht op ontstaan van veren

Zo zouden Mirasaura grauvogeli en zijn verenkam eruitgezien kunnen hebben. Beeld: Gabriel Ugueto.

Paleontologen dachten lang dat dinosauriërs schubben hadden, net als de vroege reptielen waar ze van afstammen. Pas toen ze evolueerden tot vogels, zouden die schubben zijn veranderd in veren. Dat beeld veranderde nadat in 1998 fossielen werden gevonden van gevederde, niet-vogelachtige dinosauriërs. Veren moesten dus al veel eerder zijn ontstaan.

Maar het vermogen om vanuit schubben veerachtige structuren te vormen is zelfs nog veel ouder, zo schrijven paleontologen van Staatsmuseum voor Natuurgeschiedenis Stuttgart nu in Nature. Zij hebben namelijk twee 247 miljoen jaar oude fossielen ontdekt van een reptielachtig wezen met een hoge kam op zijn rug die bestond uit structuren die erg op veren lijken – maar geen echte veren waren.

Lees verder

Turkije onthult ’s werelds eerste tank die drones neerhaalt met lasers

Beeld: FNSS/Roketsan

De oorlogen in Oekraïne en Gaza maken duidelijk dat drones niet meer weg te denken zijn uit moderne oorlogsvoering. Drones zijn relatief goedkoop en kunnen veel schade aanrichten. Maar dat geldt niet voor de verdedigingsraketten die nodig zijn om ze uit de lucht te schieten. Die kosten honderdduizenden en soms zelfs miljoenen euro’s per stuk.

Veel landen zoeken daarom naar goedkopere alternatieven om de onbemande vliegmachines neer te halen. Zo worden er bijvoorbeeld wapens ontwikkeld die met elektromagnetische straling of lasers de elektrische componenten van drones verstoren of vernietigen. Turkije heeft zulke systemen nu voor het eerst verwerkt in een tank.

Zie de tank in actie

Enorm heldere ster Betelgeuze blijkt een kompaan te hebben – en dat lost een oud mysterie op

Betelgeuze is een van de helderste sterren die ’s nachts te zien zijn. Hij is gigantisch: ongeveer zevenhonderd keer zo groot als onze zon. De ster staat op zo’n 400 tot 600 lichtjaar van de aarde – in het sterrenbeeld Orion. Onderzoekers hebben nu ontdekt dat er waarschijnlijk een andere, kleinere ster rond Betelgeuze draait. Dat verklaart het vreemde gedrag van de ster.

Lees meer