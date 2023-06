Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: een batterijschip, wateren met vreemde kleuren, en een anti-dronemagnetron.

Japanners bouwen batterijschip dat stroom moet gaan vervoeren

Beeld: PowerX.

Vanuit honderden windparken op zee over de hele wereld lopen er dikke stroomkabels naar de kust. Op zich is dat een prima manier om de opgewekte energie aan land te brengen. En toch wordt in Japan gewerkt aan een schip dat stroom met letterlijk een scheepslading aan batterijen moet gaan vervoeren.

どうなっているのでしょうか?Oftewel: wat is hier gaande?

Vijf wateren met een vreemd kleurtje

Beeld; iStock/Getty Images.

Afgelopen zondag kleurde het water bij de beroemde Rialtobrug in Venetië opeens knalgroen. Een paar dagen later bleek fluoresceïne, een kleurstof die wordt gebruikt om waterleidingen en het riool te testen, de boosdoener van de vreemde tint. Hoe de stof in het kanaal terechtkwam, blijft vooralsnog een mysterie.

Het kanaal in Venetië is zeker niet het enige water dat door toedoen van de mens of een ander organisme een andere kleur kreeg.

Vijf opmerkelijke voorbeelden.

Magnetron richt zwerm drones te gronde

Beeld: AFRL.

Drones vormen een grote bedreiging voor grondtroepen en kwetsbare doelen. Ze zijn overal verkrijgbaar, relatief goedkoop, en gemakkelijk uit te rusten met een dodelijke lading explosieven. En dus werken landen hard aan manieren om drones uit de lucht te halen.

De Verenigde Staten hebben hun pijlen gericht op anti-dronemagnetrons. Die moeten hele zwermen vijandelijke drones in één keer neerhalen. Techbedrijf Epirus kreeg daarom eerder dit jaar al een contract van ruim 60 miljoen euro toegekend van het Amerikaanse leger om die magnetron door te ontwikkelen. En onlangs heeft het Air Force Research Laboratory (AFRL) een succesvolle test gedaan met weer een ander anti-dronesysteem: THOR.

Maak kennis met THOR