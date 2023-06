Het beste wetenschapsnieuws van deze week

Deze aap is een van de bekendste Nazcalijnen. Beeld: Diego Delso,CC BY-SA 4.0.

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: medicijnenfabriek in de ruimte, bestuurder verkleedt zich als autostoel, en eeuwenoude Nazcalijnen.

Bedrijf lanceert buitenaardse medicijnfabriek

Beeld: Varda.

Er worden jaarlijks voor miljarden aan medicijnen geproduceerd. Big business voor big pharma dus en geen reden om de fabricage anders aan te pakken. En toch heeft het Californische bedrijf Varda heeft een prototype gelanceerd van een satelliet waar buiten de dampkring medicijnen kunnen worden geproduceerd.

Varda’s “ruimtefabriek” werd gisteren door een SpaceX Falcon 9-raket naar boven gebracht en bereikte met succes zijn baan rond de aarde. Het ding heeft grofweg het formaat van een skippybal en hangt op een 1000 kilometer hoogte boven het aardoppervlak. De komende week worden de boordsystemen getest en dan kan een begin worden gemaakt met het produceren van bepaalde grondstoffen voor een HIV/AIDS-drug Ritonavir.

Bestuurder verkleed als autostoel rijdt in Nottingham

Beeld: University of Nottingham.

Van de Verenigde Staten tot Duitsland, en van China tot Frankrijk: wereldwijd werken fabrikanten hard aan volledig zelfrijdende auto’s. En de ontwikkeling ervan roept allerlei vragen op. Een daarvan: hoe reageren voetgangers op deze voertuigen? Ze kunnen immers niet meer non-verbaal met de bestuurder communiceren als ze bijvoorbeeld willen oversteken.

Om de interactie tussen voetgangers en autonome voertuigen te bestuderen, camoufleerden onderzoekers van de University of Nottingham de bestuurder van een Nissan Leaf. Verkleed als autostoel reed de chauffeur rond op de campus van de Britse universiteit. Hoe voetgangers hierop reageerden, presenteerden de wetenschappers onlangs op de Ergonomics & Human Factors 2023-conferentie.

AI ontdekt mysterieuze Nazcalijnen in de Peruaanse woestijn

In het zand tussen de Peruaanse steden Nazca en Palpa zijn honderden, eeuwenoude lijnspellen te vinden. Deze Nazcalijnen beelden dieren, mensen en geometrische figuren uit. Met behulp van AI zijn nu vier nieuwe lijnspellen gevonden.

