Het beste wetenschapsnieuws van deze week

Dronefotowedstrijd 2023: dit zijn de winnaars

Met een drone zie je de wereld vanuit een nieuw en verrassend perspectief. Daarom organiseerden we samen met Columbus Travel en NS Dagje Uit de Dronefotowedstrijd – en dat hebben we geweten! De ruim 500 foto’s waren veelal van verbluffende kwaliteit en winnaars uitkiezen was dan ook geen gemakkelijke opgave. Maar we zijn het uiteindelijk met elkaar eens geworden.

Picture Perfect: zinkend schip?

Iedere maandagochtend plaatsen we een tof technisch of wetenschappelijk beeld op onze site. Een goed begin van de nieuwe week. En hoewel het misschien geen nieuws is, werd de Picture Perfect-aflevering van deze week erg goed gelezen en veel geliked op onze social media. Wij snappen dat wel, het is inderdaad een interessante foto. Het is trouwens geen zinkend schip.

Defensie schakelt superradar uit

Beeld: ANP/HollandseHoogte/Olaf Kraak/Defensie/Thales

De SMART-L in het Friese Wier is zo ongeveer het meest geavanceerde radarsysteem ter wereld en nog slechts een jaar of drie in gebruik. Beetje vreemd dus dat die überhaupt moet worden uitgeschakeld. Helaas heeft het apparaat last van een ongebruikelijk en wat Nederlands probleem. De superradar (foto hierboven) maakt volgens de geldende geluidsnormen te veel lawaai en dus mag ie eigenlijk alleen overdag aan staan.

Maar, zo meldt Defensie, “door de verslechterde veiligheidssituatie in Europa is de radar sinds maart vorig jaar toch 24/7 in gebruik”. Om dat te kunnen blijven doen, moet er een geluidswerende koepel om het systeem worden gebouwd en dat gaat dus de komende zes maanden gebeuren.

