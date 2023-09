KIJK 10/2023 ligt nu in de schappen!

Vanaf vandaag ligt KIJK editie 10 in de winkel. Met op de cover: een winterslaap is ideaal voor verre ruimtereizen, maar kan het menselijk lichaam zo lang in de spaarstand?

Hoewel schaatsen, sleetje rijden en snert hun charmes hebben, zouden velen van ons de winter het liefst in zijn geheel overslaan. En dat zou zomaar kunnen in de toekomst, want wetenschappers werken aan manieren om mensen in winterslaap te brengen.

Verder in dit nummer:

Schrale oplossingen: Langere periodes van droogte zijn in Nederland geen zeldzaamheid meer. Hoe kunnen we daar het beste mee omgaan?

Schrale oplossingen: Langere periodes van droogte zijn in Nederland geen zeldzaamheid meer. Hoe kunnen we daar het beste mee omgaan?

Sloopbot: Apple beschikt over een recyclingrobot die in twaalf seconden een iPhone uit elkaar haalt zodat zoveel mogelijk materialen kunnen worden hergebruikt. KIJK zag haar in actie.

Interview: Meer dan 80 procent van alle materie in het heelal lijkt onzichtbaar. Dat weerhoudt sterrenkundige Koen Kuijken er niet van op zoek te gaan naar deze donkere materie.

Verloren verleden: Tot achtduizend jaar geleden konden mensen van Engeland naar continentaal Europa lopen. Dankzij archeologische vondsten komen we steeds meer te weten over dit verdwenen gebied: Doggerland.

Hollandse Pioniers: De eerste vlucht, de eerste luchtmacht, de eerste vrouwelijke piloot… Zeven Nederlandse vliegprimeurs in de voorlopig laatste aflevering van deze rubriek.

IQ-test: Zijn planten intelligent? Volgens sommige biologen wel: ze kunnen elkaar waarschuwen bij gevaar en zelf voedselbronnen vinden. Maar dat idee stuit ook op veel weerstand.

Electrifying!: Krakers hakken fossiele grondstoffen op in verschillende ingrediënten. Daar komt een hoop CO2 bij vrij en dus wordt er gezocht naar alternatieven, zoals elektrificatie.

