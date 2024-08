Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: astronauten vast in ISS, vallende ‘sterren’, en elektrisch vliegen.

ISS-astronauten op achtdaagse missie kunnen tot 2025 vastzitten

De Starliner nadert het internationale ruimtestation tijdens een onbemande testvlucht in 2022. Beeld: Bob Hines/NASA.

Op 5 juni vertrokken NASA-astronauten Butch Wilmore en Suni Williams vanaf lanceerbasis Cape Canaveral in Florida richting het internationale ruimtestation (ISS). Het was de eerste bemande testvlucht met Boeings nieuwste ruimteschip: de Starliner.

Het plan was eenvoudig: vlieg naar de ruimte, koppel het ruimteschip aan het ISS, en kom weer naar huis. De hele missie had in ongeveer week klaar moeten zijn. Maar ruim twee maanden later zit het tweetal door problemen met de Starliner nog steeds in het ISS.

Maandagnacht zijn er veel vallende ‘sterren’ te zien

Beeld: De Perseïden in 2018, gefotografeerd in de Alpen. © Dneutral Han/Getty Images.

Ieder jaar zijn er rond half august veel vallende ‘sterren’ te zien. Dat komt doordat de aarde dan door meteorenzwerm Perseïden beweegt. Dit jaar valt het hoogtepunt in de nacht van maandag 12 augustus op dinsdag 13 augustus. Maar ook enkele dagen daarvoor en daarna zijn er meer meteoren te zien dan normaal.

H3X brengt elektrisch vliegen naar nieuwe hoogte

Als je vliegtuigmotoren wilt bouwen, is één aspect heel belangrijk: gewicht. En in de race om de luchtvaart te elektrificeren proberen bouwers van elektromotoren dan ook van alles om zoveel mogelijk vermogen uit een zo licht en compact mogelijke motor te peuren. Dat lukt aardig, met als gevolg dat het elektrisch aandrijven van kleine sporttoestellen al lekker van de grond komt. Maar het Amerikaanse H3X heeft een elektromotor ontwikkeld die de weg opent naar grote ‘groene’ passagiersvliegtuigen.

