Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: een mini-vliegdekschip, man met ALS kan weer praten, en vloeibaar water op Mars.

Chinese autobouwer brengt mini-vliegdekschip op de markt

Beeld: XPeng.

r was een tijd dat er elke maand ergens ter wereld wel een nieuw plan werd gepresenteerd voor een vliegende auto. Maar het laatste jaar lijkt het rond dit onderwerp wat stiller. Kennelijk heeft de realiteitszin toegeslagen en komen veel startups erachter dat de werkelijkheid weerbarstiger is dan de prachtige toekomstdromen. En toch wil het Chinese bedrijf XPeng de AeroHT Modular Flying Car binnenkort in serieproductie nemen, zodat de eerste over iets meer dan een jaar kan worden geleverd.

Man met ALS kan weer ‘praten’ dankzij brain-computer interface

Beeld: wenjin chen/Getty Images.

Zou jij een operatie ondergaan waarbij er elektroden direct op je hersenen worden geplaatst om weer te kunnen praten? Onderzoekers van de University of California, Davis (VS) ontwikkelden een nieuwe brain-computer interface (BCI) die verlamde mensen opnieuw kan laten ‘praten’. Hun eerste patiënt was de Amerikaanse Casey Harrell, die ALS heeft.

Vloeibaar water ontdekt op Mars – en het is enorm veel

Beeld: ESA/DLR/FU Berlin/G. Michael, CC BY-SA 3.0 IGO.

We kennen Mars als een stoffige en woestijnachtige planeet waar geen greintje vloeibaar water te vinden is. Maar dat was niet altijd zo. Riviergeulen en opgedroogde meren verraden dat onze rode buur een nat verleden heeft. Wetenschappers vermoeden dat Mars meer dan 3 miljard jaar geleden zijn dikke atmosfeer verloor waardoor veel van dat water naar de ruimte is verdwenen.

Het enige water dat is overgebleven, ligt nu opgeslagen in ijspakketten op de polen of als gas in de dunne atmosfeer die nog over is. Tenminste, dat was lange tijd de gedachte. Amerikaanse wetenschappers schrijven nu in het tijdschrift PNAS dat er diep in de Marskorst een grote hoeveelheid vloeibaar water zit.

