Het beste wetenschapsnieuws van deze week

Grootste zondvloed ooit vulde een bijna lege Middellandse Zee razendsnel met water

Beeld: Martin Ruegner/Getty Images.

Ongeveer vijf miljoen jaar geleden vulde een megavloed een bijna opgedroogde Middellandse Zee in een mum van tijd met water. Dat zou blijken uit heuvels op Sicilië, dat schrijft een internationale groep wetenschappers in vakblad Communications Earth & Environment.

‘Bloed’ van oesters kan belangrijk worden in strijd tegen resistente superbacteriën

Beeld: Alexander Spatari/Getty Images.

Bacteriën die resistent zijn tegen alle bestaande antibiotica vormen een steeds groter probleem. Ieder jaar sterven er wereldwijd bijna 5 miljoen mensen aan infecties met zulke superbacteriën. En dat aantal zal naar verwachting alleen maar toenemen. Onderzoekers zijn daarom naarstig op zoek naar nieuwe antibiotica en manieren om bestaande antibiotica te verbeteren. Daarvoor kijken ze nu in een onverwachte hoek: oesterbloed.

In het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE schrijven wetenschappers van Southern Cross University dat eiwitten in het ‘bloed’ van een Australische oestersoort (Saccostrea glomerata) bacteriën kunnen doden en de effectiviteit van bestaande antibiotica verbeteren.

Op de aardkern liggen twee hete en oeroude ‘continenten’

Beeld: 123RF.

Ons aardoppervlak is bezaait met continenten en oceanen, bergen en dieptes. Het binnenste van de aarde bestaat daarentegen uit goed gemixt, langzaam stromend gesteente. Tenminste, dat werd lang verondersteld. Maar geologen beginnen steeds meer te ontdekken dat ook het binnenste van de aarde niet overal gelijk is. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, gepubliceerd in Nature, blijkt nu zelfs dat twee op de aardkern gelegen ‘continenten’ heter en ouder zijn dan de materie eromheen.

