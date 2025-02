Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: zombiespinnen in Ierland, grotere overlast van ratten, en de oudst bekende moderne vogel.

Schimmel ontdekt die spinnen in Ierland ‘bestuurt’ en verandert in zombies

Een grottenspin die is geïnfecteerd door de nieuw ontdekte schimmel Gibellula attenboroughii. Beeld: CABI.

Biologen in Ierland hebben een schimmel ontdekt die het gedrag van spinnen manipuleert om zijn sporen te helpen verspreiden naar andere slachtoffers.

Steden krijgen door klimaatverandering steeds meer last van ratten

Beeld: Chanawat Phadwichit/Getty Images.

Wetenschappers voorspellen al jaren dat plaagdieren zullen profiteren van een opwarmend klimaat. Een nieuwe studie bevestigt nu dat rattenpopulaties het snelst groeien in steden waar ook de gemiddelde temperatuur het snelst is gestegen, waaronder Amsterdam. Dat staat in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances.

Schedel van de oudst bekende moderne vogel lost raadsel op

Artistieke impressie van Vegavis die achter vissen aan duikt. Beeld: Mark Witton.

Paleontologen hebben een schedel van de oudst bekende moderne vogel ontdekt. En dat lost een jarenlange discussie op.

