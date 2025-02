Schedel van de oudst bekende moderne vogel lost raadsel op

Paleontologen hebben een schedel van de oudst bekende moderne vogel ontdekt. En dat lost een jarenlange discussie op.

Voordat 66 miljoen jaar geleden de meeste dinosauriërs uitstierven door een gigantische meteorietinslag, vloog er een grote verscheidenheid aan vliegende dino’s door de lucht. De meeste daarvan stierven samen met de niet-vliegende giganten uit. Maar een kleine groep overleefde de inslag en vliegt vandaag de dag nog steeds rond: de vogels.

De eerste vertegenwoordigers van de moderne vogels leefden dus al voordat de rest van de dinosauriërs het loodje legden. Maar fossielen hiervan zijn erg schaars. Mogelijk is Vegavis iaai een van die vertegenwoordigers.

Alleen zijn alle fossielen van de inmiddels ook uitgestorven Vegavis zeer incompleet, daardoor is deze soort sinds zijn ontdekking twintig jaar geleden nogal mysterieus geweest. Sommige paleontologen beweerden dat het een soort eendvogel was, en daarmee familie van de moderne vogels. Maar anderen dachten dat het een vertegenwoordiger van een compleet uitgestorven groep moet zijn geweest.

Wetenschappers hebben op Antarctica nu voor het eerst een bijna-complete schedel van Vegavis gevonden. Het 69 miljoen jaar oude fossiel lost volgens hen het raadsel op. Vegavis was waarschijnlijk een eendvogel, en daarmee de oudst bekende vertegenwoordiger van de moderne vogels. Dat melden ze in het tijdschrift Nature.

De onderzoekers kwamen daar achter door driedimensionale digitale reconstructie van de schedel te maken. Analyse daarvan toonde aan dat Vegavis een aantal typische kenmerken deelt met moderne vogels, zoals de vorm van het brein en een tandloze snavel. De kenmerken van de schedel komen vooral goed overeen met die van eendvogels, waartoe tegenwoordig onder andere eenden, ganzen en zwanen behoren. Dit bevestigde voor de paleontologen dat de uitgestorven soort tot de moderne vogels behoort.

Maar anders dan de moderne eendvogels, had Vegavis krachtige kaakspieren, mogelijk gebruikte hij die om de weerstand van het water te overwinnen terwijl onder water dook om vis te vangen. Elders in het skelet vonden de onderzoekers namelijk aanwijzingen die suggereren dat Vegavis zijn voeten gebruikte om zich onder water voort te stuwen tijdens de achtervolging van vissen en andere prooien.

Dennis Voeten, paleontoloog bij Natuurmuseum Fryslân, noemt de studie “bijzonder interessant”. In 2020 is bij Maastricht een andere vroege vertegenwoordiger van de vogels gevonden: Asteriornis maastrichtensis. Voeten: “Meer onderzoek naar Vegavis en Asteriornis kan helpen verklaren waarom zoveel vliegende dino’s samen met de giganten zijn uitgestorven, en waarom uitgerekend de voorouders van moderne vogels de meteorietinslag wel hebben overleefd.”

Vroege vogels

Vogelachtige dieren bestaan al meer dan 150 miljoen jaar, een van de oudst bekende is Archaeopteryx. Maar veel van hen zijn geen voorouders van de vogels die nu leven: de moderne vogels (Neornithes). Wetenschappers vermoeden dat de vroegste voorouder van alle moderne vogels ergens tussen 100 tot 85 miljoen jaar geleden leefde. Asteriornis maastrichtensis was een tijdje de oudst bekende vertegenwoordiger van deze groep, met een fossiel dat 66,7 miljoen jaar oud is. Maar het nieuwe fossiel van Vegavis verbreekt dat record en is 69 miljoen jaar oud. Toch bestaan er nog oudere kandidaten, maar door incomplete fossielen kunnen paleontologen niet met zekerheid zeggen of ze tot de moderne vogels behoren.