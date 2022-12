Het meest gelezen nieuws van 2022

Welke berichten op de website van KIJK werden het afgelopen jaar het best gelezen? Lees hier de top vijf.

Van Saab-vliegtuigen tot blauwe vinvis verslindende orka’s, en van complottheorieën over de Bijlmerramp tot aan maffe onderwaterwezens. Deze vijf zeer uiteenlopende KIJK-nieuwtjes vonden dit jaar gretig aftrek.

5) Doorbraak voor de Ramjet 155

De zoektocht naar steeds nieuwe en betere wapensystemen is continu en wereldwijd. Maar door de inval van Rusland in Oekraïne krijgen voornamelijk rakettechnologie en nieuwe artilleriesystemen meer aandacht. Boeing en het Noorse defensiebedrijf Nammo hebben met succes een nieuw type artilleriegranaat getest, eentje die het bereik van die wapensystemen fors gaat vergroten. Lees verder.

4) Monsterlijk wezen ontdekt

Toen onderzoekers met de E/V Nautilus in de Stille Oceaan afdaalden, stuitten ze op een dier dat niet zou misstaan in een sciencefictionfilm. Het gaat hier om een koraal met een bijna twee meter lange stengel met daaraan tentakels van 40 centimeter. Het dier vertoont veel overeenkomsten met de soort Solumbellula monocephalus, maar deze hebben onderzoekers nog nooit ergens anders dan in de Atlantische en Indische Oceaan gespot. Het is dus mogelijk dat het hier om een nieuwe soort gaat. Maar om dit zeker te weten, is meer onderzoek nodig. Bekijk het vreemde dier hier in actie.

3) Orka’s doden blauwe vinvissen

Orka’s staan bekend om hun meedogenloze jaagtechnieken; zeehonden sleuren ze zonder moeite vanaf het strand het water in. Maar de killer whales deinzen ook niet terug voor grotere prooien, zoals witte haaien. En uit nieuw onderzoek van het Cetacean Research Centre (CETREC WA) blijkt dat orka’s zelfs het grootste dier op aarde soms te grazen nemen. Wetenschappers legden vast hoe een troep orka’s drie blauwe vinvissen in koelen bloede vermoordden. Bekijk hier het filmpje. Let op: het is een bloederige scène.

2) De mannen in witte pakken

Dit jaar was het dertig jaar geleden dat een Boeing 747-258F neerstortte op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg in de Bijlmer. De Amsterdamse hulpdiensten waren direct ter plekke. In de chaos zagen hulpverleners mensen die daar niet thuishoorden: mannen in witte pakken. Waren ze van de Israëlische geheime dienst? En waarom werd er zo onzorgvuldig met de wrakstukken omgegaan dat de cockpit voice recorder nooit gevonden is? Werd het apparaat bewust weggewerkt omdat er geheime gesprekken op stonden? Voer voor complottheorieën. KIJK analyseerde ze en scheidde de feiten van de geruchten.

1) Opmerkelijke vliegtuigen van de Zweedse luchtmacht

Een opmerkelijke ‘winnaar’. Niet een volledig artikel is dit jaar het meest gelezen, maar een teaser over de Zweedse luchtmacht en Saab-vliegtuigen.

De Amerikanen noemden het de Baltic Express: spionagemissies met de Lockheed SR-71 boven de Oostzee. Het mysterieuze zwarte toestel vertrok vanaf een door de Amerikaanse luchtmacht gebruikte basis in Engeland en vloog op ruim 20 kilometer hoogte over Denemarken heen. Daarna richtte het zijn camera’s op Russische onderzeebootbases in Oost-Duitsland, Polen, en Litouwen en Letland (beide toen nog behorend tot de Sovjet-Unie). Als het werk erop zat, maakte het ter hoogte van de Zweedse hoofdstad Stockholm een bocht naar links en zette het koers naar het zuiden. Over dit deel van het traject deed de SR-71, die een topsnelheid had van 3500 kilometer per uur, slechts dertig minuten.

In de hoop zo’n Amerikaans Verkenningsvliegtuig te onderscheppen, stationeerde de Russische luchtmacht zijn snelste straaljagers, MiG-25’s, in Oost-Duitsland. Voor zover bekend Kregen de Sovjet-vliegers nooit een ‘Blackbird’ in het vizier. Maar in januari 1986 lukte het een piloot van een andere krijgsmacht wel. Hij raasde omhoog, naderde de SR-71 van voren en wist tot een missile lock te komen. Anders gezegd: hij had zijn raketten af kunnen vuren. De man in kwestie was de Zweed Per-Olof Eldh. En hij vloog een Saab 37 Viggen.

Beeld: Image by rawpixel.com on Freepik | Bewerking: Vincent Mullenders