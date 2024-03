KIJK op de wereld: ‘de groentetuin van Caïro’

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: de Fajoemoase is ‘de groentetuin van Caïro’.

In het noorden van Egypte is een stuk groen te vinden dat – met de ogen tot spleetjes en door de wimpers bekeken – qua vorm wel wat op Afrika lijkt. Het is de Fajoemoase.

Normaal gesproken worden oases gevoed door bronnen met zoet water, maar de Fajoem niet. Een dikke 5 miljoen jaar geleden was de Middellandse Zee een dorre zoutvlakte. De Nijl stroomde in een 2400 meter diepe kloof langs de 1500 vierkante kilometer grote Fajoemdepressie; een enorme deuk in de woestijn.

Enorm oud kanaal

Die situatie veranderde toen, door wat geschuif van tektonische platen, de Straat van Gibraltar ontstond en het zeewater via een gigantische waterval het Middellandse Zeebassin binnenstroomde.

In de duizenden jaren daarna vulde de uitloop van de Nijl zich langzaam met slib. Daardoor steeg het Nijlpeil zo hoog dat er water in de Fajoemdepressie liep en daar een meer ontstond.

Om dat het hele jaar door gevuld te houden en zo gewassen te kunnen bewateren, werd er al in 2300 voor Christus een 24 kilometer lang kanaal (nu bekend als Bahr Yussef) aangelegd om continu water vanuit de Nijl aan te voeren. En dat zorgde voor succesvolle landbouw. Zo succesvol dat de Fajoem de bijnaam ‘de groentetuin van Caïro’ kreeg.

Beeld: Google Earth