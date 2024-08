KIJK op de wereld: per ongeluk een goudmijn gevonden

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: een goudmijn in Australië.

In januari 1893 trok goudzoeker Paddy Hannan met twee kompanen door Zuidwest-Australië. Eén van hun paarden verloor een hoefijzer. Ze stegen af om het probleem te verhelpen – en vonden plots een goudklompje.

Het was het begin van een goudkoorts die nog steeds aanhoudt. De bodem waar Hannan het klompje vond, bleek namelijk een van de grootste goudvoorraden ter wereld te bevatten en staat dan ook bekend als de Golden Mile.

Toch geluk?

Inmiddels zijn de ontginningsrechten in handen van grote bedrijven en worden er rond de stad Kalgoorlie (voorheen Hannan’s genoemd), nog altijd enorme hoeveelheden naar boven gehaald. Zoals hier in de St. Ives Gold Mine Open pit in het zoutmeer Lake Lefroy.

Op de twee ‘eilanden’ in de zoutvlakte, Gamma en Delta Island, zijn open mijnen te vinden, maar er lopen van hieruit ook diepe mijngangen onder het zoutmeer.

En dat allemaal dankzij een verloren hoefijzer. Zou zo’n ding dan toch geluk brengen?

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar [email protected].

Beeld: Google Earth