KIJK op de wereld: klein maar groots

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: een thermische centrale in Japan.

Soms gaat het in deze rubriek over iets groots als een bijzondere bergketen of een fraaie gletsjer. En soms valt ons oog op iets relatief kleins als dit. We hangen in Google Earth zo’n 300 meter boven de thermische centrale Shin Nagoya van de Japanse stad Nagoya.

Heel wat vernieuwingen

Omdat Japan zelf nauwelijks over natuurlijke hulpbronnen beschikt – het is voor 94 procent van de energie afhankelijk van import – produceert het land die op zoveel mogelijk verschillende manieren. Mede daardoor heeft Shin Nagoya al heel wat vernieuwingen doorgemaakt.

Het complex bestond oorspronkelijk uit zes kolengestookte centrales. Die werden in 1972 omgebouwd tot oliecentrales. In de loop der jaren sloten de Japanners alle verouderde centrales en kozen ze voor twee nieuwe met een Advanced Combined Cycle-systeem en LNG (vloeibaar gas) als brandstof.

Via de enorme metalen buizen wordt de overtollige warmte afgevoerd en via de schoorsteen uitgeblazen. En dat alles levert ook nog een fraai plaatje op.

Beeld: Google Earth