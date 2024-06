KIJK op de wereld: vetmesterij

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: vetmesterij in Amerika.

In de VS zijn ze gek op hun steaks. In 2021 werd zelfs een all time high bereikt toen de gemiddelde Amerikaan 27 kilogram rundvlees naar binnen werkte. Om aan die gigantische vraag te voldoen, moeten per dag 32,3 miljoen koeien worden geslacht en daarvoor is weer heel intensieve veehouderij nodig.

Dat gebeurt in zogenoemde feedlots, zoals deze Bar-G Feedyard in Hereford, Texas. De cyclus begint met de kalveren die voornamelijk in het voorjaar worden geboren en de zomer met hun moeder in de wei doorbrengen. Tot zover best gezellig.

Vetmesterij

Maar als de jonge dieren een gewicht hebben van tussen de 140 tot 320 kilo, worden ze overgebracht naar een feedlot waar ze gevoed worden met zogenoemde total mixed rations (TMR), een rijke mix van voedergewassen, granen, mineralen en supplementen. Daardoor komen de dieren in de ongeveer tweehonderd dagen dat ze in zo’n feedlot verblijven nog eens zo’n 180 kilo aan. Dan zijn ze rijp voor de slachtbank en dragen ze bij aan de TMR van de Amerikanen zelf.

Beeld: Google Earth