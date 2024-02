KIJK op de wereld: waterzooi

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: soms levert ‘menselijke troep’ ook best mooie plaatjes op.

We hebben in deze rubriek al heel wat fraaie plekken op aarde voorbij zien komen. Schitterende gletsjers, indrukwekkende bergen en fijne rivieren… Maar soms levert ‘menselijke troep’ ook best mooie plaatjes op.

Neem nou deze satellietopname van de in 1959 in gebruik genomen Mill Creek Wastewater Treatment Plant in de Amerikaanse staat Ohio. Met ongeveer 378 miljoen liter afvalwater per dag is het de grootste waterzuiveringsinstallatie in het Metropolitan Sewer District van de stad Cincinnati. Alle shit uit een gebied van ruim 751 vierkante kilometer en meer dan 850.000 inwoners komt hier terecht.

Je mag er zelfs groepsgewijs op bezoek (wel even bellen) en dan krijg je te zien hoe het rioolwater van vaste getverderrie wordt ontdaan. En hoe het door een enorme pompinstallatie naar een hoger gelegen deel wordt geperst, zodat het vervolgens onder invloed van de zwaartekracht alle verdere reinigingsstappen kan ondergaan.

We snappen dat je niet staat te springen om erheen te gaan. Wij vinden het zo van boven ook mooi genoeg.

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar [email protected].

Beeld: Google Earth