KIJK op de wereld: zuiver water

Deze week: zes tot de rand toe gevulde Johan Cruijff Arena's.

Los Angeles heeft zo’n vier miljoen inwoners en die gebruiken nogal wat water. Om aan de vraag te voldoen is in de wintermaanden een kleine 1,3 miljard liter per dag nodig, wat in de zomer oploopt tot net iets minder dan 1,9 miljard liter per dag. Ter vergelijking: Amsterdam verbruikt met zijn 880.000 inwoners op een gemiddelde dag 191 miljoen liter water, en tijdens hete zomerdagen loopt dat op tot meer dan 237 miljoen liter. Per persoon is dat bijna de helft minder dan in LA.

3 miljard liter water per dag

Om Los Angeles en de vier omliggende gemeenten – goed voor bij elkaar nog eens 15 miljoen mensen – van voldoende water te voorzien, beschikt het Metropolitan Water District of Southern California over maar liefst vijf waterzuiveringsinstallaties. De bezinktanks die je hier ziet, horen bij de grootste: de Joseph Jensen Treatment Plant in Granada Hills, ten noorden van de stad. Die is alleen al goed voor 3 miljard liter drinkwater per dag, en dat is dan weer genoeg voor zes tot de rand toe gevulde Johan Cruijff Arena’s.

Beeld: Google Earth