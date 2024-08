Kort nieuws: bijzondere turbo-ster, wiel opnieuw uitgevonden, vis met grootste genoom

Er is onwijs veel wetenschappelijk en technologisch nieuws, meer dan waar KIJK over kan schrijven. In deze rubriek wijzen we je daarom graag op interessante artikelen uit andere media.

Razendsnelle vlucht

© W.M. Keck Observatory/Adam Makarenko

Met een duizelingwekkende snelheid van ongeveer 600 kilometer per seconde beweegt een zwakke, rode ster door de ruimte – op slechts 400 lichtjaar van de aarde. Bijzonder: het is de eerste hypersnelle ster van zeer geringe massa die astronomen tot nu toe hebben ontdekt. Extra bijzonder: hij volgt een ongewone baan die ertoe kan leiden dat hij uit ons Melkwegstelsel zal ontsnappen.

Hoe dit kan lees je op allesoversterrenkunde.nl.

Wiel verandert van vorm

© Lee et al.

Geïnspireerd door de oppervlaktespanning van een druppel vloeistof, heeft een groep Koreaanse onderzoekers een verstelbaar wiel gecreëerd dat in real-time van vorm verandert, waardoor het gemakkelijk oneffen oppervlakken en hoge obstakels aankan. En hoewel deze wielen niet geschikt zijn voor bijvoorbeeld auto’s, opent het wel de deur naar de ontwikkeling van rolstoelen of robots die met gemak ruw terrein kunnen doorkruisen.

Ontdek meer over deze uitvinding op newatlas.com.

Groot genoom

© Katherine Seghers/Louisiana State University

Begin 1950 ontdekten biologen dat DNA bestaat uit een dubbele helix die allerlei codes bevat waarin onze erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd. Inderdaad: de genen. Deze zijn opgemaakt uit de ‘letters’ A, C, T en G, de zogenoemde basen. Onderzoekers hebben ontdekt dat het DNA van de Zuid-Amerikaanse longvis bestaat uit meer dan 90 miljard basenparen. En daarmee heeft hij het grootste genoom van de dierenwereld; twee keer zo groot als de vorige recordhouder.

Meer info via Science.