Kort nieuws: rouwende katten, fietsbel met groot repertoire, kinderen drinken meer suikerdrankjes

Poezenverdriet of projectie?

© Rafa Elias/Getty Images

Katten worden vaak beschouwd als afstandelijk, onafhankelijk en wispelturig in hun genegenheid. Maar een nieuwe studie suggereert dat ze ook tekenen van rouw vertonen na de dood van een ander dier in hetzelfde huishouden – zelfs wanneer het de familiehond betreft. Sommige katten hadden bijvoorbeeld moeite met slapen, lieten hun eten staan en maakten jammerde geluiden, zo rapporteerden hun eigenaren. Dikke kanttekening: de baasjes die meer last hadden van het verlies van hun huisdier, merkten vaker rouwsymptomen bij hun kat op. Het kan dus zomaar zijn dat ze hun eigen emotie projecteren op dat van Minoes.

Bel met repertoire

© Trek

De fietsbellen die wij kennen, laten maar één tringeling-geluidje horen. De BellBeats van fietsfabrikant Trek niet: die bevat maar liefst acht alarmeringstonen waaruit je kunt kiezen. Van tevoren kun je met je telefoon instellen welk geluid je tijdens de fietstocht in kwestie wilt laten horen. In de drukke stad wil je misschien een wat urgenter geluid gebruiken, terwijl je tijdens een rustige zondag een wat relaxtere toon wilt aanslaan. Bovendien kun je het volume lager of hoger zetten op de bel zelf. Mocht er veel herrie om je heen zijn, zet je het geluid wat harder.

Suikertoename

© Catherine Falls Commercial/Getty Images

Ongezonde voeding, en dan ook het consumeren van suikerrijke dranken, speelt een grote rol in het ontwikkelen van obesitas. En Amerikaanse en Canadese onderzoekers hebben onlangs ontdekt dat de inname van suikerdrankjes de laatste drie decennia is toegenomen bij kinderen en tieners in de leeftijd van 3 tot 19 jaar. Ze dronken gemiddeld 2,9 porties per week in 1990, terwijl dat in 2018 3,6 porties per week was. Dit gemiddelde verschilde overigens per land.

