Picture Perfect: één dorp, één straat

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: het Poolse dorpje Sułoszowa bestaat uit slechts één straat.

29 kilometer ten noordwesten van Krakau, de op één na grootste stad van Polen, ligt het merkwaardige dorpje Sułoszowa. Het hele dorp is gebouwd rond één straat. De bijna zesduizend inwoners wonen allemaal langs 9 kilometer asfalt van de DW773. Er zullen hier vast weinig straatbarbecues worden georganiseerd, hoewel er wel enkele kleine zijstraten zijn.

Lees ook:

Het gebeurt wel vaker dan een dorp zich vormt langs één weg, dijk of kanaal – zoiets noem je een lintdorp. In Nederland en België komen lintdorpen vrij veel voor, Staphorst is een goed voorbeeld. Maar meestal hebben die wel nog een centrum, iets wat in Sułoszowa niet te vinden is.

Zo kan het ook

Een ander voorbeeld van lintbebouwing is The Line in Saudi-Arabië. The Line is een 170 kilometer lange stad die bestaat uit één groot gebouw van 500 meter hoog en 200 meter breed. Het is de bedoeling dat er 9 miljoen mensen komen te wonen. De bouw is al begonnen, toch is het nog maar de vraag of het megalomane project ooit wordt afgemaakt.

Beeld: Maciej Uchmanski/Getty Images