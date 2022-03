Picture Perfect: luchthartige plaat

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: het hart in 3D.

Als nieuwsgierige mensen willen we alles zien wat eigenlijk onzichtbaar is. En met medische beeldvorming lukt dat ook. Razendsnelle stralingen, trillende atomen en geavanceerde technologieën onthullen wat normaal gesproken verborgen blijft.

Radiologen combineren röntgenstraling vaak met andere technologieën. Een CT-scan is bijvoorbeeld een digitale samenstelling van zo’n tweehonderd röntgenfoto’s die de scanner maakt, waarbij hij steeds een paar millimeter opschuift. Zodra het hele gebied – in dit geval een hart – is vastgelegd, plakt een computer alle opnames aan elkaar. Zo kan de arts in 3D onderzoeken wat de patiënt mankeert.

Beeld: K H FUNG/SPL/ANP