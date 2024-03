Picture Perfect: kleurrijke museumscans

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: sprankelende scans van museumexemplaren.

Het project openVertebrate publiceerde onlangs een selectie driedimensionale scans van 13.000 gewervelde dieren. Niet van levende beesten, maar van museumexemplaren. Uiteindelijk zullen de 3D-modellen voor iedereen toegankelijk zijn in een digitale database. Het project is een samenwerking tussen Florida Museum of Natural History en achttien andere Amerikaanse musea.

Snel, risicoarm en in detail

Onderzoekers staan vaak te springen om zeldzame dieren te bestuderen. Maar om een kijkje te nemen in bijvoorbeeld de skeletstructuur, moeten ze in huid en weefsels snijden en chemische middeltjes gebruiken. Dat levert vaak behoorlijke beschadigingen op. Museumeigenaren geven hun onvervangbare exemplaren daarom niet graag vrij.

Maar het project openVertebrate zet dat probleem aan de kant. Met röntgen- en CT-scans worden gedetailleerde 3D-modellen van de museumexemplaren gemaakt. “Het is een snelle en risicoarme manier om de meest delicate en zeldzame exemplaren beschikbaar te maken”, vertelt de directeur van het Florida Museum of Natural History in een persbericht.

Een greep uit de selectie

Sommige foto’s uit de selectie zijn nogal frappant: op één ervan zie je dat een oostelijke haakneusslang (Heterodon platirhinos) vlak voor zijn dood nog volop genoot van zijn laatste maaltijd – een salamander en een pad.

CT-scan van een oostelijke haakneusslang die zijn laatste twee maaltijden verorbert. Beeld: Edward Stanley en David Blackburn, Florida Museum of Natural History.

Sommige exemplaren werden tijdens het scannen zelfs gekleurd met een tijdelijke, contrastverhogende vloeistof, want dat maakt zacht weefsel zoals de maaginhoud, eieren, parasieten en organen zichtbaarder.

Gekleurde CT-scan van een pad (Brachytarsophrys carinense), waarop het skelet en de gemineraliseerde huid te zien zijn. Beeld: Edward Stanley en David Blackburn, Florida Museum of Natural History.

Uiteindelijk wil het oVert-team 20.000 scans van gewervelde dieren in de database zetten. Daar zijn ze de komende vier jaar dus nog even zoet mee. Maar je kunt wel alvast een voorproefje nemen van de verzameling kleurrijke museumscans in onderstaande video.



Bronnen: LiveScience, NewAtlas, oVert

Openingsbeeld: openVertebrate/ Florida Museum of Natural History