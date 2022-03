Ren naar de winkel: KIJK 4/2022 is te koop!

Surf snel naar onze webshop of ren naar de supermarkt, want de nieuwste editie van KIJK ligt in de schappen. Met op de cover: wie begrijpt het brein nog?

Na eeuwen aan nieuwe inzichten over het brein lijkt de neurowetenschap in een impasse geraakt. De hersenen zitten zó ingewikkeld in elkaar, dat onderzoekers een eureka-inzicht nodig hebben om ze te begrijpen. Lastig, want dat heeft tot nu toe nog niemand gekregen. Wat nu? Je leest het in KIJK 4/2022.

Verder in deze editie:

De sereniteit van de sterrenhemel is slechts schone schijn: in het universum knalt en knettert het dat het een lieve lust is. En al die kosmische explosies geven ons een completer beeld van het heelal.

Hoe kon de Koreaanse autocarrier MV Golden Ray kapseizen? En waarom duurt de bergingsoperatie zo lang? We stapten aan boord bij de Amerikaanse YouTuber Andy Jones om dat uit te zoeken.

Driekwart eeuw geleden overleed Henry Ford, de Amerikaanse autobouwer die de hele wereld aan het rijden bracht. Tijd voor een biografie van dit markante figuur.

Het tegenovergestelde van veganisme? Carnisme – de ideologie die het gebruik van dierlijke producten toestaat. Want volgens dierethicus Willem Vermaat is dat uiteindelijk ook een keuze.

Door gedetineerden een VR-bril op te zetten, probeert Iris van Sintemaartensdijk te achterhalen hoe inbrekers te werk gaan.