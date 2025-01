Deze reusachtige pissebed is vernoemd naar Darth Vader

Door zijn merkwaardige kop is deze 30 centimeter lange pissebed vernoemd naar Darth Vader.

We kennen pissebedden als die kleine beestjes onder de bloempotten in de tuin, maar veel mensen weten weinig over deze diersoort. Zo gaan velen ervan uit dat het insecten zijn, terwijl ze in werkelijkheid behoren tot de kreeftachtigen. De meeste pissebeddensoorten leven dan ook in zee.

Lees ook:

Van drama naar delicatesse

Daar vind je ook de reuzenpissebedden (Bathynomus), deze zijn vaak langer dan 30 centimeter en wegen soms meer dan een kilo. De dieren belanden regelmatig onbedoeld in vissersnetten, ze bijten dan wild om zich heen en beschadigen zo de visvangst. De pissebedden zelf waren tot voor kort weinig waard.

Maar sinds 2017 worden de reuzenpissebedden in Vietnam steeds populairder. Sommige mensen claimen zelfs dat ze lekkerder zijn dan kreeft en noemen ze ‘de koning van de zeevruchten’. De laatste paar jaar kun je zelfs levende reuzenpissebedden kopen op markten in grote steden in Vietnam. En op social media gaan filmpjes rond over hoe je ze het best kunt bereiden.

Reuzenpissebedden kunnen erg groot worden, zoals deze 2,62 kilogram wegende Bathynomus jamesi op een vismarkt in Hanoi. Beeld: Peter Ng.

Darth Vader

In 2022 liepen biologen van Hanoi University over een markt en zagen toen reuzenpissebedden die hun aandacht trokken. Ze kochten er een paar en besloten die te bestuderen in hun lab. Daar kwamen ze erachter dat het om een voor de wetenschap nog onbekende soort ging. Ze beschrijven de pissebed in het vakblad ZooKeys.

Een nieuwe soort heeft natuurlijk een naam nodig. In dit geval waren de onderzoekers er snel over uit dat de soort voortaan Bathynomus vaderi zou heten. ‘Vaderi’ is geïnspireerd door het uiterlijk van de kop, die wel wat wegheeft van de iconische helm van Darth Vader, de beroemde slechterik uit Star Wars.

Een van de onderzoekers bestudeert twee exemplaren van Bathynomus vaderi. Beeld: Rene Ong.

Dat een soort zo groot als Bathynomus vaderi tot nu toe nog niet was ontdekt, laat volgens de onderzoekers goed zien hoe weinig we nog weten over de diepzee. Volgens hen is er dan ook nog veel werk te doen, en in Zuidoost-Azië al helemaal.

Nog meer Darth Vaders

Soorten worden wel vaker naar beroemdheden en filmkarakters vernoemd. Het is bijvoorbeeld erg populair om organismen te vernoemen naar de beroemde Britse bioloog en documentairemaker Sir David Attenborough. Maar ook Darth Vader is al vaker als naaminspiratie gebruikt, onder meer voor Zoosphaerium darthvaderi (een gigantische miljoenpoot), Begonia darthvaderiana (een begoniasoort) en Vaderlimulus (een geslacht uitgestorven degenkrabben). Voor de liefhebbers: er bestaat zelfs een Wikipedia-pagina met een lijst van organismen die zijn vernoemd naar Star Wars-karakters.

Bronnen: ZooKeys, Pensoft Publishers via EurekAlert!