Seksuele misstappen van amfibieën in kaart gebracht

Een andere soort, een dode, of een schoen: onderzoekers spitten een eeuw aan data door om te achterhalen welke dingen padden en kikkers in het verleden hebben aangezien voor een paarpartner.

Santa Marta Harlekijnkikkers klampen zich tot wel vijf maanden vast aan een vrouwtje in de hoop met haar te mogen paren. Sneu? Ja, maar het beestje bespringt in dit geval tenminste wel een soortgenoot. Dat kunnen niet alle amfibieën zeggen, zo laat nieuw onderzoek zien. Wetenschappers van de University of Sao Paolo hebben de seksuele misstappen van de dierklasse onder de loep genomen.

Lees ook:

Seksblunders

Het hebben van seks met dingen waar dieren dat eigenlijk niet mee zouden moeten hebben, noemen de wetenschappers in hun studie misdirected amplexus. Ze hebben onderzoeken naar het geslacht Anura – staartloze amfibieën waar ook kikkers en padden toe behoren – doorgespit die dateren van 1920 tot 2020. Op zoek naar deze misstappen.

In totaal vond het team 378 gevallen van misdirected amplexus bij 156 soorten, onderverdeeld in 69 (huehuehue) geslachten. Hiervan ging het 282 keer om het vergrijpen aan een verkeerd dier (een andere kikker- of paddensoort, óf bijvoorbeeld een python…), 46 keer aan een dood organisme en vijftig keer aan een voorwerp. In dit laatste geval kun je denken aan een schoen.

Van de 52 landen die de wetenschappers mee hebben genomen in hun studie, blijken in de Verenigde Staten en Brazilië de meeste seksuele blunders te zijn gedocumenteerd door de amfibieën.

Concurrentie

Anura-soorten gebruiken natuurlijk niet allemaal dezelfde methode om een paarpartner te vinden. Zo lokken sommige mannetjes een vrouwtje door haar te roepen, en gaan andere actief op zoek naar een potentiële lover. Die laatste groep begaat de meeste misstappen, zo blijkt uit deze studie. Waarschijnlijk omdat deze amfibieën veel concurrentie hebben van soortgenoten, en dan maar pakken wat ze pakken kunnen.

“De ‘eerst vastklampen, later vragen stellen’-strategie noemen we dit ook wel”, zegt onderzoeker Filipe C. Serrano. “De kikkers en padden bespringen dan het eerste ding dat ook maar een beetje op een vrouwtje lijkt. Als ze dit niet doen, lopen ze namelijk de kans dat het daadwerkelijk om een soortgenoot gaat die vervolgens ‘ontsnapt’.” En ja, dan tref je dus weleens een schoen.

Dit onderzoek wordt gezien als eerste stap, in de hoop ooit te ontdekken welke factoren allemaal een rol spelen bij dit maffe gedrag.

Bronnen: Ecology, IFLScience

Beeld: Juan C. Díaz-Ricaurte