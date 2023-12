Toedels 2023!

Tempus deed weer heftig fugit. Wat vloog de tijd en wat hebben we afgelopen jaar weer mooie dingen mogen doen om onszelf en jullie op de hoogte te houden van wat er allemaal voor fascinerends gebeurt in de wereld van wetenschap en technologie. Een korte terugblik op 2023.

Een nieuwe jas

Af en toe wil je nieuwe kleren. En als bladenmaker wil je af en toe een nieuwe vormgeving; de boel even opfrissen, zodat er ruimte komt voor nieuwe dingen en we jullie – de KIJK-lezer – zo mogelijk nog beter op de hoogte kunnen houden van wat er in de wereld van de wetenschap en de technologie allemaal speelt.

Zo’n ‘restyling’ is meer dan alleen de tekst op een andere plek zetten, een nieuw lettertype kiezen en de foto’s wat anders positioneren. Er gaan maanden van voorbereiding aan vooraf, met als belangrijkste vraag: Wat moet er veranderen en waarom? Met hulp van Ilse Bekker (Studio Ilse Bekker) en Arnold Ritter (Studio Naft) kreeg editie KIJK 11/12 een nieuw jasje.

KIJK Geschiedenis

Toen New Skool Media, de bladenuitgeverij waar KIJK deel vanuit maakt, werd overgenomen door Roularta, zocht men een goed onderkomen voor het tijdschrift G-Geschiedenis. De keuze viel op de redactie van KIJK, omdat wij nou eenmaal binnen het pand de meeste raakvlakken hebben met historische onderwerpen. Met groot enthousiasme en de onmisbare medewerking van Berry Overvelde (overmedia) hebben we het blad een nieuwe vormgeving, inhoud én naam gegeven: KIJK Geschiedenis. Nieuwsgierig naar het resultaat? Schaf een editie aan in onze webshop.

KIJK Antwoordt

Afgezien van reguliere edities van KIJK en KIJK Geschiedenis maakten we ook dit jaar weer een stel erg prettige specials. We begonnen in het voorjaar met onze Vraag & Antwoord-special.

Ook op de KIJK-redactie worden we nog elke dag verrast door dingen die we niet weten. En daar zijn we zeker niet uniek in, want ook jullie, onze trouwe lezers, blijven ons bestoken met de meest uiteenlopende vragen. Daar zitten vaak heel verrassende bij. Waarom worden motorpakken van kangoeroeleer gemaakt? Waarom worden gieren niet doodziek van die rottende kadavers die ze naar binnen werken? En kunnen we eilanden die als gevolg van de zeespiegelstijging dreigen te verdrinken niet een eind opspuiten, zodat mensen gewoon op Tuvalu en de Malediven kunnen blijven wonen?

We zochten het allemaal met liefde voor jullie uit en de antwoorden zijn terug te vinden in deze special. Bestel hem hier.

Real reels

Van de leukste KIJK Antwoordt-vragen die we van jullie – onze trouwe lezers – toegestuurd kregen, hebben we korte filmpjes (reels) gemaakt die je op TikTok en Instagram kunt bekijken. Check ze hier.

Zeeblind

Bij Heerema Marine Contractors lijden ze aan ‘zeeblindheid’. Nou ja, zijzelf niet, maar het grote publiek. Want zodra hun enorme schepen uitvaren, ziet bijna niemand meer wat voor fantastische en indrukwekkende klussen ze op zee allemaal uitvoeren. En dus vroeg Heerema ons om daar iets aan te doen door middel van een minispecial die alle KIJK-lezers cadeau kregen en die het bedrijf aan al hun vrienden en relaties uit konden delen. Zo’n fijne opdracht konden we uiteraard niet weigeren….

Het Experiment

Dit voorjaar lanceerden KIJK en wetenschapspresentator Diederik Jekel samen een nieuwe podcast: KIJK: Het Experiment. Hierin bespreken Jekel en redacteur Laurien Onderwater op een toegankelijke manier de bijzonderste experimenten uit de wetenschap. De mooiste, mafste en meest nutteloze proeven worden behandeld, wetenschappers komen aan het woord, én Diederik en Laurien voeren zelf experimenten uit. De eerste vijf afleveringen zijn nu te beluisteren via alle grote podcastplatforms als Spotify en iTunes. Plannen voor een vervolg zitten in de pijplijn.

Dronefotowedstrijd

Opnieuw organiseerden we, in samenwerking de collega’s van Columbus Travel en met NS Dagje uit, onze een Dronefotowedstrijd. Dat leverde ruim 500 fantastische inzendingen op. De hoofdprijs voor de categorie Binnenland ging naar deze prachtfoto van Nico van Maaswaal.

Hoofdprijs categorie ‘Buitenland’ was voor Erwin Lasure en zijn bijna buitenaardse opname van het Atomium in Brussel.

Lees er hier meer over

De aller, allerbeste Tech

Ook dit jaar trokken chef redacteur Naomi Vreeburg en coördinerend redacteur Laurien Onderwater het land in om de juryprijs en de publieksprijs voor KIJKs Beste Tech-idee persoonlijk aan de winnaars uit te reiken.

Jullie, de stemmers op het Beste Tech-idee, kozen voor de Veilige knoopcelbatterijen die geen schade aanricht wanneer een kind hem inslikt. Dat is een mooie vinding van batterijonderzoekers Frans Ooms en Marnix Wagemaker van de TU Delft, op aangeven van Freek Dikkers (KNO-arts aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam) en Tjark Ebels (Universitair Medisch Centrum Groningen).

De buitengewoon deskundige jury bestond dit jaar uit Jacqueline van den Ende (Carbon Equity), Bram Hahn (redacteur Kennis & Cultuur voor EW Magazine) Vivianne Bendermacher (oprichter van Techionista), Lucien Burm (voorzitter van de Dutch Startup Association) en Gijs Dalen Meurs (oprichter van Eyevestor). Zij kozen voor de IJzerbatterij, een idee om waterstof veilig op te slaan en ’transporteerbaar’ te maken met ijzerkorreltjes. Dat Beste-Techidee is van Solid, een team van de Technische Universiteit Eindhoven (zie foto hieronder).

De Theorie van (bijna) alles

Je kent het wel. Feestje, blokje kaas, biertje, wijntje… En dan die onvermijdelijke discussie waarin iemand dingen beweert waarvan je vrijwel zeker weet dat het onzin is. Op dat moment zou je willen dat je de basisprincipes van de wetenschap wat beter in je hoofd had. Daar is deze special voor. We nemen je mee langs de belangrijkste ontdekkingen. Van de oerknal en hoe het heelal zich daarna vormde tot de briljante onderzoekers die de geheimen van ons DNA blootlegden. En van de mensen die Darwin hielpen bij het bedenken van de evolutietheorie tot het raadselachtige, maar oh zo belangrijke fenomeen dat quantummechanica heet.

Kortom: de basics van wat je moet weten over wetenschap.

Koop hem hier

Scheurkalender

Hoe kun je een nieuw jaar nou beter beginnen dan met een kakelverse KIJK Scheurkalender? Die van 2024 staat weer boordevol grappige, verrassende en interessante weetjes en is te koop in de boekhandel of in onze webshop.

En nu?

Tussen kerst en oud & nieuw pakken we een momentje rust en zullen er op de website wat minder berichten verschijnen. Maar vanaf dinsdag 2 januari gaan we er weer vol tegenaan. Alvast heel fijne dagen en een gelukkig nieuwjaar. Tot 2024!

André Kesseler

Hoofdredacteur KIJK en KIJK Geschiedenis