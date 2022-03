‘Vrouwen verwerken pijn anders dan mannen’

Uit onderzoek blijkt dat de zenuwstelsels van vrouwen en mannen niet op dezelfde manier met pijnprikkels omgaan.

Al jaren is er een strijd gaande tussen mannen en vrouwen. Want wie heeft gemiddeld gezien nou een hogere pijngrens? Nu mengt de wetenschap zich ook in de discussie. Onderzoek, verricht aan het Canadese Ottowa Hospital, heeft vastgesteld dat als een man zich pijn doet het lichaam hier anders mee omgaat dan wanneer een vrouw zeer heeft. Het resultaat wordt gedeeld in het wetenschappelijke tijdschrift Brain.

Ratten

Binnen de wetenschap is al langer bekend dat de mannelijke en vrouwelijke zenuwstelsels niet hetzelfde zijn. Ondanks dit verschil wordt het meeste pijnonderzoek nog steeds voornamelijk met mannelijke testdieren gedaan, met het gevolg dat veel medicatie niet goed op de vrouwelijke patiënt is afgestemd. Deze nieuwe studie maakt duidelijk waarom dit kwalijk is.

De wetenschappers experimenteerden in het onderzoek met zowel mannelijke als vrouwelijke ratten. Dit deed het team door een stukje ruggengraat uit de dieren weg te snijden en deze te weken in een vloeistof met het eiwit BDNF(dat de overleving en groei van verscheidene hersencellen bevordert). Van deze stof is bekend dat het bij mannen als gevolg van een pijnsignaal het aan- en uitzetten van bepaalde eiwitten reguleert. In de mannelijke stukjes ruggengraat was ook de verwachte reactie te zien, maar deze bleef uit bij de vrouwen. Dit betekent dat de vrouwelijke ruggengraat pijn anders verwerkt.

Migraine

Hier eindigde het onderzoek niet. De wetenschappers herhaalden dezelfde proef met menselijke stukjes ruggengraat die aan de wetenschap waren gedoneerd. Hier zag het team exact hetzelfde effect als in de ratten: de reactie op BDNF bleef uit bij vrouwen. Om te bevestigen dat dit fenomeen vrouweigen is, verwijderden de onderzoekers bij een aantal vrouwtjes de eierstokken. Deze ratten reageerden vervolgens hetzelfde op de pijnprikkels als de mannetjes, wat aantoont dat het verschil wordt veroorzaakt door hormonen.

“Dit is een heel belangrijk onderwerp”, vertelt Arn van den Maagdenberg, hoogleraar moleculaire en functionele neurogenetica aan de Universiteit Leiden, aan KIJK. “Het verschil tussen mannen en vrouwen in pijnbeleving krijgt veel te weinig aandacht.” De hoogleraar, die niet betrokken was bij de studie, staat aan de frontlinie van het onderzoek naar de verschillen tussen man en vrouw. Zo ontdekte hij in 2009 al dat vrouwelijke muizen een heftigere vorm van migraine ervaren dan de mannetjes.

Discussie

Ook het team zelf ziet veel potentie in zijn onderzoek. “Om goede pijnstillers te ontwikkelen, is het belangrijk dat je precies weet hoe het lichaam met pijn omgaat”, legt Annemarie Dedek, leider van de studie en onderzoeker aan de Carleton University, uit in een persbericht. “Dit resultaat kan daarom van groot belang zijn, vooral omdat vrouwen vaker last hebben van chronische pijn dan mannen.”

Van den Maagdenberg deelt deze mening: “Dit soort onderzoek leidt hopelijk tot een betere behandeling afhankelijk van het geslacht.” Het is overigens niet duidelijk of het verschil dat de wetenschappers hebben aangetoond er ook voor zorgt dat mannen en vrouwen de pijn anders ervaren. Dit zal uit verder onderzoek moeten blijken. De discussie is dus nog niet beslecht.

Bronnen: Brain, EurekAlert!

Beeld: Pixabay/Tumisu