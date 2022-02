Waardoor stortte deze zwerm vogels ineens neer?

Op beveiligingsbeelden is te zien hoe een grote zwerm geelkoptropialen plots naar de grond duikt. Veel vogels vliegen vervolgens weg, maar een hoop blijft dood achter. Wat is hier aan de hand?

Een beveiligingscamera in de Noord-Mexicaanse stad heeft een groep vogels die uit het niets op de grond stortte vastgelegd. Een aantal van de vogels vliegt weg, maar een deel ligt dood op de grond. De beelden van de mysterieuze gebeurtenis zijn op sociale media viraal gedaan en hebben veel reacties en theorieën uitgelokt. Zouden de pechvogels bijvoorbeeld vroegtijdig de dood hebben gevonden door luchtvervuiling, of werden de arme beestjes misschien geëlektrocuteerd door hoogspanningslijnen? We vroegen het ornitholoog Jente Ottenburghs, werkzaam aan Wageningen University & Research.

Security footage shows a flock of yellow-headed blackbirds drop dead in the northern Mexican state of Chihuahua pic.twitter.com/mR4Zhh979K — Reuters (@Reuters) February 14, 2022

Spectaculair

Ottenburghs vindt het een spectaculair filmpje en een interessante gebeurtenis. “Het doet me denken aan de reusachtige zwermen spreeuwen die je soms in Nederland kunt zien.” Het filmpje herinnert hem aan een soortgelijke situatie in Wales, een tijdje terug. Toen werden meer dan tweehonderd spreeuwen dood op de weg aangetroffen. “De conclusie van onderzoekers was toen een mislukte uitwijkmanoeuvre, mogelijk als reactie op een roofvogel.”

Ottenburghs denkt dat hun gevleugelde vrienden aan de andere kant van de Atlantische Oceaan een soortgelijke inschattingsfout hebben gemaakt. Ze vallen namelijk niet zomaar dood uit de lucht. “Je ziet duidelijk dat de groep plots omlaagduikt.” De klap die een deel van de vogels daarbij op de grond maakt zou hun dood kunnen verklaren.

Toch durft Ottenburghs vergiftiging van de vogels ook nog uit te sluiten. “Toxicologisch onderzoek zal moeten uitwijzen of de vogels vergiftigd waren – door het eten van besmet voedsel of het vliegen door bijtende dampen – en daardoor gedesoriënteerd raakten,” vervolgt hij. Maar de kans dat dat de oorzaak is, acht hij klein. Eén ding is zeker: de geelkoptroepialen die met de schrik zijn weggekomen gaan er de komende tijd alles aan doen om niet zoals deze pechvogels te eindigen.

