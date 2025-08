Waarom worden kleren donkerder als ze nat zijn?

Als je kleren nat worden in de regen of als je ze uit de wasmachine haalt, zijn ze donkerder dan toen ze nog droog waren. Dat vinden we zo vanzelfsprekend dat we er verder niet bij stilstaan, maar er gaat een interessant natuurkundig fenomeen achter schuil.

Wat wij simpelweg ‘licht’ noemen, zijn eigenlijk lichtstralen die zich in golven voortbewegen totdat ze tegen een object stuiten en worden gereflecteerd. Door de weerkaatste lichtgolven van bijvoorbeeld een trui zien we de kleuren en structuren van de wol en het breisel.

Maar: die lichtgolven bewegen zich anders door lucht dan door water. Door water worden de golven een beetje afgebogen in een andere richting. Bovendien absorbeert water het licht gedeeltelijk. Er ‘verdwijnt’ dus een beetje licht in het water van je natte trui.

Lees ook:

Een natte trui is gladder

Een erg natte trui wordt bovendien glad; het water legt er als het ware een extra laagje over. Het reliëf van de trui verdwijnt en er zijn geen kleine inhammetjes meer waar de draden van het breisel onder elkaar door of over elkaar heen gaan. De lichtstralen die op de droge stof nog al die inhammetjes raken en alle kanten op verspreid worden, raken op de natte stof alleen nog één glad oppervlak en weerkaatsen daarom in minder verschillende richtingen. In de meeste gevallen wordt er daardoor minder licht naar onze ogen teruggestuurd en oogt je kleding een stuk donkerder dan in droge toestand. Als de smallere lichtbundel toevallig precies naar je oog weerkaatst, zie je juist een soort glans of spiegeling.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 5/2025.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl. En in onze special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Tekst: Monique Siemsen

Beeld: Stanislaw Pytel/Getty Images