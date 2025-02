‘Waterlinzen zijn erg duurzaam te telen’

Eendenkroos, oftewel waterlinzen, in een gerecht toepassen? Dat kan prima, toonden onderzoekers van de Wageningen University & Research aan. Dankzij hen mogen waterlinzen nu als groente in de EU worden verkocht. KIJK sprak erover met Ingrid van der Meer.

Wat hebben jullie bereikt?

“Voor 1997 werden waterlinzen niet op grote schaal gegeten in Europa. Daardoor ziet de European Food Safety Authority ze als een novel food, en mag het niet voor menselijke consumptie op de markt worden gebracht. Dankzij ons onderzoek mogen twee waterlinzensoorten dat nu wel. Om de goedkeuring van de EFSA te krijgen, hebben wij in 2020 een dossier met wetenschappelijke bewijs geleverd dat waterlinzen veilig zijn en veilig geproduceerd kunnen worden, hoe dat op grote schaal moet gebeuren, wat er aan nutriënten in zitten, of ze goed verteerd kunnen worden, etcetera.”

Waarom is dit goed nieuws?

“Waterlinzen bevatten veel mineralen en vitamines en een relatief hoog eiwitgehalte voor een groente. Bovendien zijn ze erg duurzaam te telen. Je kunt per vierkante meter veel van deze groente produceren, en de plant groeit op een klein laagje water met wat nutriënten. Hij heeft dus geen goede landbouwgrond nodig. Én geen pesticiden.”

In welke gerechten kunnen waterlinzen worden verwerkt?

“In elk gerecht waar je nu spinazie of andijvie in stopt als groente, kun je ook waterlinzen gebruiken. We hebben vrijwilligers twee weken lang een maaltijd met waterlinzen – onder andere stamppot, risotto, lasagne en soep – voorgeschoteld én dezelfde maaltijd met spinazie. De maaltijden met waterlinzen werden minstens even lekker gevonden.”

En nu?

“Het moet worden opgepakt door de voedingsindustrie. Daarvoor moeten er eerst genoeg telers zijn die de waterlinzen willen produceren. En de consument moet het dan ook gaan gebruiken. Een eerste stap is om het op de kaart te zetten in restaurants.”

Openingsbeeld: 3268zauber/CC BY-SA 3.0