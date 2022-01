Zeer zeldzame dwergcicade ontdekt

Een Britse wetenschapper ontdekte een dwergcicadesoort waarvan zijn naaste verwant meer dan vijftig jaar geleden voor het laatst is gezien.

Volgens veel wetenschappers zitten we midden in een massa-extinctie of stevenen we daar razendsnel op af. Het is de zesde keer dat op deze planeet diersoorten massaal uitsterven. Maar heel soms wordt een diersoort, die uitgestorven werd gewaand, herontdekt. Zo zijn de kamstaartbuidelmuis, de witkeelral, en de Voeltzkow kameleon toch niet voor altijd verloren gegaan.

En er is ook goed nieuws voor de dwergcicadesoort Phlogis kibalensis. Een Britse wetenschapper ontdekte het zeer zeldzame insect tijdens een veldtrip in West-Oeganda. Het insect is dan niet herontdekt, maar de laatste waarneming van een dwergcicade van hetzelfde geslacht (Phlogis) dateert van 1969.

Bladvormige genitaliën

Er zijn ongeveer 20.000 beschreven soorten van de dwergcicade (ook wel bladspringer genoemd). Ze zijn nauw verwant aan cicaden, maar stukken kleiner. De insecten voeden zich hoofdzakelijk met plantensap en worden gegeten door ongewervelde dieren, waaronder spinnen, kevers en sluipwespen, en door vogels.

P. kibalensis is vernoemd naar het Kibale National Park, waar het insect werd ontdekt door een team van student-entomologen onder leiding van Alvin Helden van de Anglia Ruskin University in Cambridge. Het diertje is slechts 6,5 millimeter lang, heeft zes puntige pootjes, en een reflecterend zilverkleurig lichaam met roodbruine vleugels. Zijn ogen zijn felrood, en net als andere mannelijke bladspringers heeft het insect bladvormige geslachtsdelen.

Bijzondere vondst

“Het is de eerste keer dat ik een nieuw beschreven soort heb ontdekt”, zegt Helden, die zijn bevindingen publiceerde in het tijdschrift Zootaxa. “Dit is een van die dingen die je ambieert als entomoloog en het is mij nu gelukt.”

Wetenschappers ontdekken bladspringers van dit geslacht maar zelden. “Ze zijn zelfs zo zeldzaam dat hun biologie bijna volledig onbekend blijft”, zegt de entomoloog. “We weten bijna niets over Phlogis kibalensis, ook niet met welke planten hij zich voedt of welke rol hij speelt in het plaatselijke ecosysteem.”

“Maar,” voegt hij eraan toe, “het vinden van deze nieuwe soort is uniek, vooral omdat zijn naaste verwant meer dan vijftig jaar geleden voor het laatst in een ander land werd gevonden. Ik wist meteen dat het om iets bijzonders ging toen ik hem zag.”

Bronnen: Zootaxa, The Guardian, BBC News

Beeld: Anglia Ruskin University