Ons buursterrenstelsel Andromeda schittert in dit nieuwe beeld van NASA

Het Andromedastelsel is al vaak gefotografeerd, maar zo heb je hem nog nooit gezien. De NASA bekeek onze buur in vijf verschillende golflengtes.

Andromeda is het grootste spiraalstelsel in onze buurt en staat op 2,5 miljoen lichtjaar afstand van de Melkweg. Astronomen bestuderen Andromeda daarom om de structuur en evolutie van ons eigen spiraalstelsel te begrijpen. Het is namelijk erg moeilijk om de Melkweg te bestuderen omdat wij er middenin zitten. Nu komt de NASA met een nieuw en enorm gedetailleerd beeld van onze buur.

Het nieuwe beeld is een samenstelling van foto’s gemaakt door meerdere krachtige telescopen, elk in een andere golflengte. Interessant, want elke golflengte onthult andere details over het stelsel.

Het Andromedastelsel in vijf verschillende golflengtes en de samengestelde foto (rechts). Beeld: NASA.

Beeld in geluid

Deze datasets zijn ook omgezet in geluid. Daarbij worden dezelfde gegevens gebruikt, maar dan hoorbaar gemaakt. In deze sonificatie is de informatie van elke telescoop afzonderlijk gepresenteerd en zó geroteerd dat alle lagen horizontaal boven elkaar liggen: bovenaan beginnen de röntgenstralen, gevolgd door ultraviolet, zichtbaar licht, infrarood en onderaan radiogolven.

Terwijl het geluid van links naar rechts beweegt – alsof je door het beeld scrolt – wordt elke soort straling (dus elke golflengte) vertaald naar een eigen toonhoogtebereik: radiogolven (met de laagste energie) klinken als lage tonen, en röntgenstralen (met de hoogste energie) als hoge tonen. De helderheid van een object bepaalt hoe luid het klinkt, en de plaats van het object op de verticale as bepaalt welke toonhoogte je hoort.

Ter ere van

Het nieuwe beeld van Andromeda werd vrijgegeven ter ere van de legendarische astronoom Vera Rubin. In de jaren zestig bestudeerde zij het Andromedastelsel en constateerde dat er onzichtbare materie aanwezig moest zijn die beïnvloedde hoe het stelsel en de spiraalarmen draaiden. Deze ‘donkere materie’ is nog altijd een van de grootste vraagstukken in de astrofysica. Het nieuwe Vera C. Rubin-observatorium – dat vorige week de eerste beelden onthulde – gaat hier onderzoek naar doen.

Astronomen gaan er trouwens van uit dat Andromeda over 5 miljard jaar frontaal zal botsen op de Melkweg, waarbij ze zullen samensmelten tot één sterrenstelsel. Maar eerder deze maand verscheen een studie die suggereerde dat deze botsing misschien uitblijft.

Bron: NASA

Beeld: NASA