Ruimteschip OSIRIS-REx bezorgt zondag asteroïdemateriaal op aarde

Het ruimteschip OSIRIS-REx is al meer een dan een jaar op weg naar de aarde. Deze zondag vliegt het langs en dropt dan een belangrijke lading.

De asteroïden die op dit moment in ons zonnestelsel aanwezig zijn, zweven er vaak al sinds het begin van ons planetenstelsel (meer dan 4 miljard jaar dus). Door deze ruimtestenen te bestuderen, kunnen astronomen meer leren over het ontstaan ervan. Met deze gedachte lanceerde de NASA in 2016 het ruimtescheepje OSIRIS-REx. In 2018 bereikte het asteroïde Bennu, waar het meer dan twee jaar lang omheen bleef zweven om onder meer steen en stof te verzamelen.

Dat lukte. En sinds mei 2022 is het ruimtevaartuig onderweg naar de aarde. Deze zondag (24 september) zal hij eindelijk de capsule met asteroïdemateriaal loslaten, die vervolgens via een parachute nabij een militaire basis in de Amerikaanse staat Utah neerploft.

Het is de eerste keer dat de NASA asteroïdemonsters naar de aarde brengt, de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA heeft dat wel al eerder gedaan tijdens de Hayabusa-missies.

Lees ook:

Laatste correctie

Afgelopen zondag (17 september) voerde de NASA nog een laatste baancorrectie uit door de stuwraketten kort te activeren. De snelheid van OSIRIS nam daardoor met 17,8 centimeter per minuut af. Dit verplaatste de voorspelde landingsplaats van de capsule bijna 12,5 kilometer naar het oosten, zodat die nu in het midden van de afgesproken landingszone ligt.

Leven op aarde

Na de levering gaat het monster van OSIRIS-REx naar NASA’s Johnson Space Center (JSC) in Houston, waar het materiaal wordt verzameld en opgeslagen. Uiteindelijk zal de JSC een deel van het asteroïdegruis naar wetenschappers over de hele wereld sturen zodat die het ook kunnen bestuderen.

De NASA hoopt dat het monster ons meer zal leren over de begindagen van het zonnestelsel en de rol die asteroïden zoals Bennu hebben gespeeld bij het ontstaan van leven op aarde. Onderzoekers denken dat zulke ruimterotsen onze blauwe bol via inslagen hebben voorzien van organische stoffen, de bouwstenen van het leven.

Vervolgmissie

Nadat OSIRIS-REx de capsule bij de aarde afzet, vliegt het ruimtevaartuig door naar asteroïde Apophis. Deze kosmische rots zal in 2029 vlak langs de aarde scheren, tien keer zo dichtbij als de maan. In de vijftig jaar dat sterrenkundigen asteroïden in de gaten houden, is er nog nooit een zó dichtbij geweest.

Het ruimteschip, dat voor de nieuwe missie OSIRIS-APEX wordt genoemd, kan van Apophis geen stenen meenemen. Zijn capsule ligt immers al op aarde. Wel zal OSIRIS zijn stuwraketten gebruiken om stof van de asteroïde af te blazen. Zo kunnen astronomen via de camera van het ruimtevaartuig zien waaruit de ruimterots is opgebouwd.

Volg de levering live

Naar verwachting dropt OSIRIS-REx de capsule op zondag 24 september om 16:55 Nederlandse tijd. De levering is live te volgen via het YouTube-kanaal van de NASA.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Bronnen: NASA, Space.com