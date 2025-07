Video: eerste Australische raket crasht na 14 seconden

Gilmour Space Technologies wilde de eerste Australische raket naar de ruimte sturen, maar dat verliep niet als gehoopt. Al na 14 seconden viel de raket op de grond.

De laatste keer dat een raket vanuit Australië een baan rond de aarde bereikte, was in 1971. De zogeheten Black Arrow werd gelanceerd vanaf Woomera Rocket Range in Zuid-Australië. Die raket was alleen niet Australisch, maar Brits. Nu wil het ruimtevaartbedrijf Gilmour Space Technologies de eerste in Australië gemaakte raket naar een baan rond de aarde schieten.

Op 29 juli maakte de 23 meter hoge Eris-raket haar eerste vlucht. Om 08.35 uur lokale tijd verliet ze het lanceerplatform van Bowen Orbital Spaceport in Noordoost-Australië. Maar dat verliep niet helemaal volgens plan. De raket verliet het platform maar al snel werd duidelijk dat ze niet genoeg stuwkracht had om verder te stijgen en stortte na ongeveer 14 seconden neer op haar zijkant, omgeven door een grote witte wolk.

Eris had voor de eerste testvlucht nog geen satelliet bij zich om in een baan om de aarde te brengen. Aan boord was wel een potje Vegemite, een zwart smeerbaar broodbeleg uit Australië.

‘Grote stap’

Ondanks de mislukte lancering blijft Gilmour Space Technologies positief. “Voor een eerste testvlucht, vooral na een lange wachttijd van 18 maanden op het lanceerplatform voor de definitieve goedkeuringen, is dit een sterk resultaat en een belangrijke stap voorwaarts voor de soevereine ruimtevaartmogelijkheden van Australië.”

“Ruimtevaart is moeilijk”, zei Adam Gilmour, CEO van Gilmour Space Technologies. “SpaceX, Rocket Lab en anderen hadden meerdere testvluchten nodig om in een baan om de aarde te komen. We hebben enorm veel geleerd en zullen die kennis direct gebruiken om onze volgende raket, die al in productie is, te verbeteren.”

“Het opstijgen vanaf het platform is een enorme stap voorwaarts voor elk nieuw raketprogramma. Dit was de eerste echte test van onze raketsystemen, onze voortstuwingstechnologie en onze lanceerbasis – en het bewees dat veel van wat we hebben gebouwd, werkt”, aldus de CEO.

“Momenteel lanceren slechts zes landen regelmatig raketten naar de ruimte – en slechts een handjevol landen ontwikkelt zelf middelen om zich bij hen aan te sluiten”, zei Gilmour. “We hebben nu een grote stap gezet om deel uit te maken van die groep.”

De Britse Black Arrow-raket is nog altijd de enige Britse raket die ooit een satelliet in een baan rond de aarde heeft gebracht.

Bronnen: Gilmour Space Technologies, New Atlas

Beeld: Gilmour Space Technologies