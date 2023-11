Dit ruimteschip kan bij terugkomst landen als een vliegtuig

De bouw van Tenacity is voltooid. Dit ruimtevaartuig van Sierra Space gaat goederen van en naar het ISS vervoeren en kan bij terugkomst landen op een landingsbaan.

Het internationale ruimtestation (ISS) – en de toekomstige opvolger – moeten continu bevoorraad worden. Daarvoor zijn er momenteel meerdere ruimtevaartuigen beschikbaar, zoals Northrop Grummans Cygnus en de H-II Transfer Vehicle van de Japanse ruimtevaartorganisatie. Soms moet er ook materiaal terug naar de aarde worden gestuurd, maar de meeste bevoorradingsvaartuigen zijn daartoe niet in staat. Space X’s Dragon is een van de weinige die dat wel kan, en landt bij terugkomst in zee. Het Amerikaanse bedrijf Sierra Space komt nu met Tenacity, een ruimteschip dat bij terugkomst als een soort vliegtuig kan landen op een landingsbaan.

Lees ook:

Spaceshuttle

Vorige week maakte Sierra Space bekend dat de bouw van Tenacity is afgerond en dat het ruimtevliegtuig in de komende weken wordt verscheept naar NASA’s Neil A. Armstrong Test Facility in Ohio voor milieutests.

Hoewel Tenacity momenteel het enige ruimtevaartuig is dat zijn ruimtereis kan eindigen op een landingsbaan, konden NASA’s spaceshuttles die in 2011 met pensioen gingen dat ook al. Niet gek dus dat het uiterlijk van de Dream Chaser sterk lijkt op dat van de spaceshuttles.

Een ruimteschip dat de atmosfeer binnenkomt, heeft naast extreme hitte (ruim 1600 graden) ook te maken met een enorme versnelling en dus hoge g-krachten. Toch kan Tenacity die krachten beperken tot anderhalf keer de zwaartekracht (1,5 g), wat schade aan kwetsbare lading kan voorkomen. De vleugels spelen hierbij een belangrijke rol; ze creëren lift. Bij een vliegtuig zorgt liftkracht ervoor dat het toestel in de lucht blijft en bij Tenacity dat het toestel afremt.

Medewerkers van Sierra Space vieren de voltooiing van het eerste Dream Chaser-ruimtevliegtuig, Tenacity.

Eerste missie is al snel

Sierra Space heeft een contract met NASA voor de lancering van bevoorradingsmissies van het ISS met Dream Chaser-toestellen. En de eerste missie zou al ergens april 2024 kunnen beginnen.

De lancering zal dan plaatsvinden vanaf NASA’s Kennedy Space Center in Florida aan boord van United Launch Alliance’s nieuwe Vulcan Centaur-raket. Bij terugkomst zal Tenacity landen op NASA’s Shuttle Landing Facility, waar de spaceshuttles vroeger ook landde. Daarna kan het ruimteschip opnieuw worden gelanceerd, volgens Sierra Space heeft de Dream Chaser namelijk een levensduur van minstens vijftien missies.

Autonome bevoorradingsmissies zijn slechts het begin voor de Dream Chaser-toestellen. In de toekomst wil Sierra Space ook mensen vervoeren met het vaartuig.

Bekijk hieronder een animatie van een lancering en landing van het ruimtevliegtuig.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Bronnen: Sierra Space, Space.com, New Atlas

Beeld: Sierra Space