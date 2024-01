Foto: Japanse maanlander is op zijn neus geland

De Japanse maanlander SLIM kwam op zijn neus terecht toen hij zijn historische landing op het maanoppervlak maakte.

Vorige week maakte Japan als vijfde land ooit een zachte maanlanding. Maar drie uur na de landing moest de SLIM-lander al worden uitgeschakeld; de zonnepanelen wekten niet genoeg energie op. Volgens de Japanse ruimtevaartorganisatie (JAXA) kwam dat doordat die naar het westen waren gericht, weg van de zon.

Vlak voor de landing wierp de SLIM twee maanrovers uit. Eén daarvan, een kleine ronde robot ter grootte van een tennisbal (Lunar Excursion Vehicle 2, of LEV-2), heeft nu een foto gemaakt van de lander. En die laat zien dat SLIM op zijn neus is beland. De JAXA laat in een verklaring weten hoe dat is gebeurd: “Een storing in de hoofdmotor heeft de landingsstand van het ruimteschip beïnvloed.”

Lees ook:

Precieze landing

De SLIM-missie wordt ook wel ‘Moon Sniper’ genoemd, omdat de JAXA gebruik heeft gemaakt van technologieën die preciezere landingen mogelijk maken. Normaal gesproken landen maanlanders op kilometers afstand van de geplande plek. De SLIM zou daarentegen binnen 100 meter van de beoogde landingsplaats moeten neerstrijken.

En dat is gelukt. “Analyse van de gegevens die werden verzameld voordat de stroom werd uitgeschakeld, bevestigde dat de SLIM het maanoppervlak had bereikt op ongeveer 55 meter ten oosten van de oorspronkelijke landingsplaats”, aldus de JAXA.

Een artistieke impressie van hoe de SLIM had moeten landen. Beeld: JAXA.

Sowieso een succes

Om de foto op aarde te krijgen, moest LEV-2 deze eerst doorsturen naar een tweede robot, LEV-1. Deze heeft radioapparatuur die onafhankelijk van SLIM contact kan opnemen met de missieleiding. Beide robots opereren dus zoals het hoort. Voor de JAXA is de missie daarom sowieso een succes. “Dit is een waardevolle technologiedemonstratie voor toekomstige maanverkenningen en de opgedane kennis en ervaring zullen worden toegepast in volgende missies.”

Voor nu hoopt de JAXA nog steeds dat als de zon draait, de zonnepanelen genoeg energie op kunnen wekken en dat de SLIM weer kan worden aangezet.

Bronnen: JAXA, Space.com, BBC