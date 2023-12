In de nacht van donderdag op vrijdag veel ‘vallende sterren’ te zien

In de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 december vindt het maximum van de meteorenzwerm de Geminiden plaats. Op het hoogte punt zijn er 65 meteoren per uur te zien.

Ieder jaar zijn er rond deze periode veel ‘vallende sterren’ te zien. Dat komt doordat de aarde dan door een meteorenzwerm – de Geminiden – beweegt. Dit is de op een na grootste jaarlijkse meteorenzwerm, de Perseïden in augustus zijn nog groter. Dit jaar valt het maximum van de Geminiden donderdagnacht. Op het hoogtepunt zijn bij helder weer en een donkere plek met het blote oog ongeveer 65 meteoren per uur te zien.

De Geminidenzwerm is afkomstig van de planetoïde Phaethon (wat misschien eigenlijk een uitgedoofde komeet is). Phaethon draait iedere 524 dagen om de zon en laat stof- en steendeeltjes achter in zijn pad. Doordat de planetoïde de baan van de aarde doorkruist, beweegt de aarde ieder jaar door die puinwolk. Dat zien wij als ‘vallende sterren’.

Geen vallende sterren Overigens is de aanduiding vallende sterren misleidend; astronomen spreken dan ook van meteoren. Het betreft hier namelijk geen ster, maar stofdeeltjes of stukjes gruis – vaak niet groter dan een zandkorrel – uit de ruimte die de dampkring van de aarde binnenkomen. Door de hoge snelheden van het ruimtepuin wordt de lucht vóór het deeltje verhit en gaat gloeien. Dit zien wij als een flitsje.

Best gunstig

De piek van de Geminiden duurt minder dan 24 uur en is daarmee vrij kort, waardoor het maximum regelmatig ongunstig valt. Dit jaar is die piek op donderdag om 17.30 uur, niet ideaal. Maar het beste moment om de meteoren te zien is daardoor al rond 1.00 uur ’s nachts, wat wel fijn is voor mensen die niet de hele nacht willen opblijven. Bovendien is de maan slechts voor 5 procent verlicht waardoor de omstandigheden dit jaar al met al best goed zijn. Nu nog hopen dat het weer meezit.

Volgens hemel.waarnemen.com neemt het aantal (zichtbare) meteoren gedurende de nacht toe van circa 30 tot 40 per uur rond 21.00 uur, tot 55 tot 75 per uur rond 1.00 uur. Woensdagacht zijn er rond 5.00 uur rond de 40 tot 55 meteoren te zien.

De piek is dit jaar minder hoog dan de extreme piek van 2021, maar hoger dan die van 2022 en 2024.



De kaart van Nederland toont de verwachtte aantallen meteoren per uur bij heldere hemel. Links om 23:30 en rechts om 00.45 uur. De kleur geeft voor iedere plaats aan hoeveel meteoren vanuit die locatie te verwachten zijn. Vanuit lichte gebieden op de kaart, bijvoorbeeld in en rond steden, zijn minder “vallende sterren” te zien dan vanuit donkere gebieden, door de lichtvervuiling. Credit data lichtvervuiling: RIVM. Credit kaartje: Marc van der Sluys/hemel.waarnemen.com.

Bron: hemel.waarnemen.com

Beeld: Diana Robinson Photography/Getty Images