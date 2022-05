Zouden we een razendsnel ruimteobject kunnen zien?

Stel dat er een ruimteobject met 12.000 kilometer per seconde (43.200.000 km/uur) door ons zonnestelsel raast, kunnen we dat dan spotten?

In het artikel ‘Op kernenergie naar Mars’ (KIJK 12/2020) speculeert de Amerikaanse wetenschapper Robert Adams over een raket die met 12.000 kilometer per seconde door de ruimte raast. Stel dat er een object – bijvoorbeeld een ruimteschip – met die snelheid door ons zonnestelsel vliegt. Zouden we dat dan kunnen opmerken, vraagt Erik Bal zich af.

Lees ook:

Bliksembezoek

Een dergelijk object zou binnen een paar dagen het hele zonnestelsel doorkruisen. Zoiets snels hebben we nog nooit gezien. Maar het is niet onmogelijk om het waar te nemen. We hebben namelijk wel al twee behoorlijk snelle ‘interstellaire objecten’ gezien. Dat zijn ruimterotsen die afkomstig zijn uit een planetenstelsel rond een andere ster. Doordat ze van heel ver op de zon afvliegen, krijgen ze een enorme versnelling.

In 2017 bracht de planetoïde ‘Oumuamua (zie de illustratie hierboven) een bliksembezoek aan het zonnestelsel. Hij was enkele weken te zien en vloog met een topsnelheid van 87 kilometer per seconde langs de zon. In 2019 nam de komeet 2I/Borisov iets meer de tijd: die scheerde met een kleine 50 kilometer per seconde voorbij. Dit waren zeker geen unieke gevallen. Naar schatting vliegen er jaarlijks wel 10.000 interstellaire objecten door het zonnestelsel. Maar slechts een paar daarvan zijn zo groot en komen zo dichtbij dat we ze kunnen zien.

Daar is dan ook nog eens een beetje geluk voor nodig. Een krachtige telescoop moet net op het goede stukje hemel gericht zijn. In dat geval kan het object zijn aanwezigheid verraden doordat het een beetje zonlicht weerkaatst. En als je de passant meerdere keren meet, kun je uit zijn baan concluderen dat hij niet rond de zon draait en dus een bezoeker uit den vreemde is. Op die manier zou je ook de raceraket van Adams toevallig kunnen waarnemen – maar zodra je er extra telescopen op wilt richten, is hij allang weer weg.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 8/2021.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar [email protected].

Tekst: Yannick Fritschy

Beeld: SPL/ANP