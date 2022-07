Picture Perfect: nieuwe spectrograaf ziet het licht

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: de eerste lichtopname die is gemaakt door het nieuwste instrument van de Gemini South Telescope.

Op Hawaï staat een spiegeltelescoop bovenop een 4200 meter hoge slapende vulkaan. In de Chileense Andes staat precies zo’n exemplaar op een 2700 meter hoge berg. Samen vormen deze twee 8,1 meter grote spiegeltelescopen het Gemini-observatorium (gemini is Latijn voor tweelingen). De twee telescopen dekken samen bijna de gehele hemel, waarbij die op Hawaï het noordelijk halfrond voor zijn rekening neemt, en zijn Chileense evenknie het zuidelijk halfrond.

Onlangs werd Gemini South uitgerust met een nieuwe spectrograaf, GHOST geheten. Dit geavanceerde instrument zal sterrenkundigen meer inzicht geven in de vroegste sterren, de chemische vingerafdrukken van verre planetenstelsels en de vorming en evolutie van melkwegstelsels.

En nu heeft GHOST (Gemini High-resolution Optical SpecTrograph) zijn eerste licht gezien. Het instrument deed waarnemingen van HD 222925, een heldere ster op meer dan 1400 lichtjaar afstand in de richting van het zuidelijk halfrond. De afbeelding toont het volledige optische spectrum van het licht dat wordt uitgezonden door de ster in een ongekend hoge resolutie. Het spectrum geeft veel informatie over onder meer het type ster, zijn snelheid en zijn samenstelling (zie onderstaande foto).

De nieuwe beelden van GHOST hebben nog niets nieuws over de ster aan het licht gebracht. HD 222925 fungeerde simpelweg als test. Dit stelt wetenschappers in staat om de nodige eerste aanpassingen aan het instrument te doen. Hierna volgt de ingebruiknemingsfase, waarin GHOST op de proef zal worden gesteld om te controleren of alles naar behoren werkt.

Zodra deze fase is voltooid en eventuele verdere aanpassingen zijn uitgevoerd, zal GHOST klaar zijn voor wetenschappelijke waarnemingen, waarschijnlijk in de eerste helft van volgend jaar.

