Rusland verlaat het ISS toch pas in 2028

Gisteren schreven we nog dat Joeri Borisov, de nieuwe baas van Roskosmos, had laten weten dat Rusland na 2024 niet meer meedoet aan het internationale ruimtestation. Nu wordt die uitspraak genuanceerd.

Begin deze week gaf Joeri Borisov in een gesprek met president Vladimir Poetin aan dat de ruimtevaartorganisatie Roskosmos het ISS verlaat na 2024. De uitspraak kwam als een totale verrassing voor de Amerikanen die van plan zijn pas na 2030 af te zwaaien. “De Verenigde Staten zijn niet formeel op de hoogte gebracht van het voornemen van Moskou om zich terug te trekken uit het ISS”, zei Karine Jean-Peters, woordvoerder van het Witte Huis.

Het idee van de Russen is om zelf een ruimtestation te bouwen. Maar dat station is op z’n vroegst in 2028 pas klaar en operationeel. Om die reden komt Roskosmos terug op Borisov zijn uitspraak van eerder deze week.

Lees ook:

Russisch ruimtestation

Sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen, dreigt het land al met zich terugtrekken uit het ISS. Maar op 26 juli 2022 bevestigde Borisov dit. “Het besluit om het station na 2024 te verlaten is genomen,” zei Borisov tijdens een ontmoeting met Poetin, die hierop goedkeurend reageerde.

Voor de NASA kwam dit nieuws uit de lucht vallen en ook de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos gaf geen officiële bevestiging. Die wil wachten totdat Rusland zelf een operationeel ruimtestation heeft. De plannen voor dit Russian Orbital Service Station (ROSS) liggen al jaren klaar. Of 2028 haalbaar is, moet nog blijken.

Ondertussen blijft Roskosmos kosmonauten naar het ISS sturen, meldt Reuters. Ook de NASA reageerde op het nieuws. “We krijgen op geen enkel werkniveau aanwijzingen dat er iets is veranderd,” zei Kathy Lueders, NASA’s hoofd ruimteoperaties, woensdag tegen Reuters. Ze voegde eraan toe dat de relaties van de NASA met Roscosmos “business as usual” blijven.

Bronnen: Reuters, Tweakers

Beeld: NASA