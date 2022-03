Solar Orbiter kiekt zon in hoogste resolutie ooit

Deze afbeelding laat onze kosmische buurman in meer detail zien dan ooit tevoren, en dit is pas het begin.

Schaf maar alvast een nieuw tv-scherm aan, want het exemplaar dat je nu hebt kan deze foto niet volledig afbeelden. Het nieuwe shot van de zon bestaat uit meer dan 83 miljoen pixels, en heeft daarmee een resolutie tien keer zo hoog als een 4K-scherm. Zo laat de ESA weten op zijn website.

Ultraviolet

De prachtplaat is afkomstig van de Solar Orbiter: een satelliet vol meetinstrumenten die, zoals de naam al suggereert, direct om de zon heen draait. Het ruimtevaartuig ging twee jaar geleden de lucht in, en is sindsdien onderweg naar de hemelbol. Vandaag bereikt de Orbiter het perihelium: het punt van de baan dat het dichtst bij de zon ligt.

Onderweg daar naartoe heeft de ultravioletcamera van het ruimtescheepje alvast een zeer gedetailleerde foto van de volledige zon weten te schieten. Dit deed het ongeveer halverwege de reis, op een afstand van 75 miljoen kilometer.

Corona

Omdat de resolutie van de afbeelding zo hoog is, kon de Solar Orbiter de foto niet in een keer nemen. In plaats daarvan zijn er 25 kleinere afbeeldingen gemaakt, die achteraf als een soort legpuzzel aan elkaar zijn geplakt. Hierdoor heeft het fotograferen wel vier uur geduurd.

Op de foto is ook de buitenste laag van de zonneatmosfeer te zien: de corona. De temperatuur in dit gebied bedraagt wel een miljoen graden Celsius. Hier is het ook veel heter dan op het oppervlak van het hemellichaam, waar het maar vijfduizend graden Celsius is. Hoe het kan dat een gebied verder van de zon af heter is dan het oppervlak blijft een groot mysterie binnen de sterrenkunde. Eentje waar de Solar Orbiter antwoord op hoopt te vinden.

Bronnen: ESA, New Atlas

Beeld: ESA