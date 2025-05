Voor het eerst zichtbare aurora’s gespot op Mars

De Marsrover Perseverance heeft voor het eerst aurora’s in zichtbaar licht gezien op onze rode buurplaneet.

Aurora’s zijn spectaculaire lichtshows die op aarde beter bekendstaan als het noorder- en zuiderlicht. Op andere planeten komen ze ook voor. En nu is er voor het eerst een zichtbare aurora gedetecteerd op Mars. Het licht werd gespot door NASA’s Perseverance-rover en is de eerste waarneming van een aurora vanaf een ander planeetoppervlak dan de aarde. Bovendien suggereert deze vondst dat astronauten in de toekomst misschien het lichtverschijnsel op Mars kunnen zien. Dat zou er voor hen waarschijnlijk uitzien als een doffe groene gloed aan de hemel.

Zwak magneetveld

Aurora’s ontstaan als geladen deeltjes uit de ruimte botsen op de atmosfeer van een planeet en daar interacties aangaan met atmosfeerdeeltjes. Op veel planeten komt dit verschijnsel voor. Zo schreven we eerder deze week over nieuwe foto’s van aurora’s op Jupiter en ontdekten astronomen laatst ook aurora’s op Neptunus, allebei waarnemingen van een satelliet. Satellieten hadden eerder ook al aurora’s op Mars gespot, maar die bestonden uit alleen uv-licht, en dat is voor het menselijk oog niet zichtbaar.

In vergelijking met de betoverende foto’s van het noorderlicht op aarde, is dit nieuwe beeld van Mars weinig spectaculair. Dat komt doordat de camera van Perseverance ’s nachts niet erg goed functioneert. Daarnaast heeft Mars geen globaal magneetveld, maar zwakke, lokale magneetvelden. Hierdoor worden geladen deeltjes niet geconcentreerd rond de polen, zoals op aarde wel gebeurt. Daardoor kan het verschijnsel rond de hele planeet opduiken, maar is het relatief zwak. Bovendien hing er ook veel stof in de lucht, wat het licht deels blokkeerde.

Intensere aurora’s in het zuiden?

Hoewel wetenschappers het nog nooit gezien hadden, vermoedden ze wel al dat Mars ook aurora’s met zichtbaar licht moest hebben. Toen op 15 maart 2024 een gigantische explosie van gas en magnetische energie op de zon een hoop geladen deeltjes richting Mars slingerde, zagen ze een kans. Ze bereidden Perseverance voor door onder andere de camera in de gunstigste hoek naar de hemel te richten. Op 18 maart detecteerde de rover het groene auroralicht. De onderzoekers beschreven dat nu in het vakblad Science Advances.

Perseverance bevindt zich in de Jezero-krater, iets ten noorden van de evenaar. Het zou interessant kunnen zijn om in de toekomst aurora’s te spotten vanaf het zuidelijk halfrond. Daar zijn namelijk de krachtigste magnetische velden van Mars en mogelijk ook intensere aurora’s.

