Aan deze controller zit een luchtje

Microsoft heeft een wedstrijd op poten gezet waarbij deelnemers een Xbox-controller kunnen winnen die ruikt naar, jawel, pizza.

Vanaf woensdag 2 augustus komt Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem uit in de Verenigde Staten; in Nederland moeten we dan nog een weekje wachten. Om de film alvast bij het grote publiek onder de aandacht te brengen, is Microsoft ingeschakeld. Als marketingstunt heeft het softwarebedrijf vier exclusieve Xbox Wireless Controllers ontworpen.

Elk van de spelbedieners vertegenwoordigt de kenmerkende kleuren, wapens en persoonlijkheid van een van de Turtle-broers. Maar één ding hebben ze gemeen: de controllers verspreiden de geur van pizza, het lievelingseten van Leonardo, Raphael, Donatello en Michelangelo.

Winactie

De geurverspreider komt in de vorm van een stuk pizza en is bevestigd aan de achterkant van de kleurrijke Xbox-controller. Gebruikers die tijdens het gamen even geen zin meer hebben in de pizzalucht, kunnen de verspreiders van de spelbediener afhalen.

Overigens zullen de controllers niet in de winkel verschijnen; Microsoft geeft er alleen vier weg. Om kans te maken op een van de spelbedieners moet je het officiële Twitter-account Xbox Game Pass volgen, een van de berichten over de controllers delen, en voorzien van de hashtag #XboxTMNTMoviesweepstakes. Na 13 augustus worden de winnaars gekozen.

Bronnen: Gizmodo, The Verge

Beeld: Microsoft