Amazon bouwt ‘slecht weer-drone’

Amazon is een van de bedrijven die nieuwe manieren ontwikkelen om pakketjes bij de klanten te krijgen. Een nieuwe drone van Prime Air moet daarvoor zorgen.

Het Amerikaanse bedrijf is van plan om nog dit jaar, bij wijze van proef, de eerste pakketjes te leveren aan klanten in Lockeford (Californië) en College Station (Texas). Dat wordt gedaan met volledig elektrische MK27-2-drones (foto hieronder) die maximaal z’n 2,5 kilo kunnen vervoeren. Maar die machines zijn niet erg geschikt voor gebieden waar het vaak wat vochtiger is en dus wordt er nagedacht over een nieuwe generatie, die in 2024 in gebruik moet worden genomen.

Waterbestendig

De opvolger heet de MK30; een lichtere, kleinere drone die toch grotere afstanden af kan leggen. Zelfs als het regent. Nou ja, licht regent, maar toch… En de MK30 wordt ook nog stiller. Amazon meldt: Het verminderen van de geluidssignatuur van onze drones is een belangrijke technische uitdaging voor ons team. Onze drones vliegen op honderden meters hoogte, ruim boven mensen en gebouwen. Maar ook als ze dalen om de pakketten af te leveren, maken onze drones over het algemeen minder lawaai dan de geluiden die je normaal gesproken in een woonwijk hoort.” Toch heeft het Flight Science-team van Prime Air nieuwe propellers ontworpen waardoor het geluidsniveau van de MK30, zo beweert Amazon, nog eens 25 procent lager wordt.

Doel van dat alles is om bestelde pakketjes, die nu nog binnen één of twee dagen worden afgeleverd, nog dezelfde dag bij de klant te krijgen en op termijn zelfs binnen 30 minuten.

Bronnen: Amazon, New Atlas

Beeld: Amazon