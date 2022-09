Ancillary is DARPA’s nieuwste, elektrisch aangedreven drone

Het Amerikaanse leger werkt aan een nieuwe generatie zware, elektrisch aangedreven drones die overal en altijd kunnen worden ingezet.

Als de oorlog in Oekraïne iets heeft aangetoond, dan is het dat zelfs de meest eenvoudige en goedkope consumentendrones een enorme impact kunnen hebben in de strijd. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), het onderzoeksinstituut van het Amerikaanse leger, werkt mede daarom aan de Ancillary-drone.

Ancillary

Ancillary (dat ook ‘ondergeschikt’ of ‘dienstbaar’ betekent) is het nogal moeizame acroniem voor AdvaNced airCraft Infrastructure-Less Launch And RecoverY. De Ancillary is een relatief forse drone van zo’n 150 kilo die geen start- en landingsbaan nodig heeft. Qua lanceerplek zou hij genoeg hebben aan ongeveer één vierkante meter. Dat kunnen de consumentendrones van tegenwoordig ook, maar de echte innovatie zit hem in het feit dat het een ‘staartzitter’ is. Het toestel stijgt en landt verticaal, maar eenmaal op hoogte klappen er vleugels naar buiten, draait de drone 90 graden en gaat zo over op een verticale vlucht. Dat zorgt ervoor dat het toestel in allerlei weersomstandigheden kan worden ingezet.

Verkennen en jagen

Omdat het de bedoeling is dat de Ancillary ook verkenningstaken gaat uitvoeren en dus urenlang boven een gebied moet kunnen ronddarren, was er wel een goede energiebron nodig. DARPA wilde geen brandstofmotor en dat betekende dat er een superefficiënt hybride-elektrisch systeem werd ontwikkeld, met batterijen of brandstofcellen. En dan nog moest het totale gewicht zo laag mogelijk blijven om de drone zo lang mogelijk in de lucht te kunnen houden.

Voordeel van dat alles is dat de drone bijvoorbeeld vanaf marineschepen kan gaan opereren. Een torpedojager met een stuk of vijftien van dit soort drones zou in een groter gebied op onderzeeërs kunnen jagen dan de huidige bemande helikopters. En met behulp van kunstmatige intelligentie en zwermtechnieken zouden ze sonarboeien kunnen plaatsen en vijandelijke onderzeeërs zelfs met lichtgewicht torpedo’s of dieptebommen uit kunnen schakelen. Maar uiteraard kunnen de toestellen ook op land worden ingezet, want als de oorlog in Oekraïne iets heeft aangetoond…

